Scherma, Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018: Filippo Macchi ci prova nel fioretto

La scherma sta regalando grandi gioie all’Italia alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires. Prima la medaglia d’argento di Martina Favaretto e poi soprattutto ieri l’oro fantastico (il primo azzurro della rassegna olimpica) di Davide Di Veroli. Oggi toccherà, invece, a Filippo Macchi, che punta anche lui a conquistare il podio come i suoi due connazionali nella prova individuale di fioretto maschile.

Macchi è Campione d’Europa in carica e ha sfiorato anche la medaglia agli ultimi mondiali, dove ha chiuso ai piedi del podio al quinto posto. Nella rassegna iridata Filippo era stato sconfitto dall’americano Olivares, che poi perse la finale e anche la possibilità di qualificarsi per Buenos Aires contro il compagno di squadra Kenji Bravo, che è il grande favorito per l’oro questa sera.

Altri possibili protagonisti sono il messicano Diego Cervantes ed il polacco Maciej Bem, entrambi medaglia agli ultimi Mondiali.

Il programma della gare femminili si chiude, invece, con la prova della sciabola, dove non sono presenti però atlete italiane. Non sarà presente la campionessa del Mondo in carica, la russa Nikitina, ed al suo posto la Russia schiera Alina Kliuchnikova. Tra le favorite sicuramente la messicana Natalia Botello e l’ungherese Liza Pusztai.













Foto: Bizzi/Federscherma