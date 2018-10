Scherma, Olimpiadi Giovanili 2018: Davide Di Veroli vola in semifinale, il Campione del Mondo lotta per le medaglie

Davide Di Veroli sta regalando grandi magie alle Olimpiadi Giovanili 2018 in corso di svolgimento a Buenos Aires (Argentina). Lo schermitore si è qualificato alle semifinali del torneo di spada individuale grazie al successo ottenuto contro l’austriaco Alexander Biro (15-13) preceduto dal dominio sul cinese Zhiwei Li (15-5).

Il 17enne romano, terzo nel girone preliminare dove era stato preceduto proprio da Biro e dall’egiziano Mohamed Elsayed, è il grande favorito della vigilia visto che si è presentato alla rassegna a cinque cerchi con i panni del Campione del Mondo Under 17 ed è anche una delle carte da medaglia più valide per l’Italia in questa competizione tanto che è stato il nostro portabandiera nella Cerimonia d’Apertura.

Alle ore 22.25 Davide Di Veroli tornerà in pedana per affrontare l’egiziano Mohamed Elsayed (l’africano si è sbarazzato del russo Artur Tolasov per 15-8) mentre l’altra semifinale sarà tra il tedesco Pail Veltrup (13-12 al temibile statunitense Isaac Herbst) e il kirghizo Khasan Baudunov (15-9 al quotato giapponese Seiya Asami). Nella spada femminile, dove non erano presenti italiane, le semifinali saranno: la belga Axelle Wasiak contro Kaylin Hsieh da Hong Kong, l’ucraina Kateryna Chorniy contro la ceca Veronika Bieleszova.













Foto: Bizzi per Federscherma