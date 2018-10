Rugby, Test Match 2018: Nuova Zelanda-Australia 37-20. Tre su tre nella Bloedisloe Cup per gli All Blacks

La Bloedisloe Cup era già neozelandese dopo i due successi estivi nel The Rugby Championship, ma All Blacks e Wallabies, come da tradizione si sono sfidati anche in un terzo incontro in campo neutro. A Yokohama, in Giappone, una delle città che il prossimo anno ospiterà la Coppa del Mondo, la Nuova Zelanda batte ancora l’Australia per 37-20.

Nel primo tempo gli All Blacks passano al 12′ con la meta di Squire, Barrett trasforma ed è subito 7-0. I Wallabies rispondono con il piazzato di Beale al 21′, ma la Nuova Zelanda replica prima col piazzato di Barrett al 25′, poi con la meta di Read al 36′, ancora trasformata da Barrett. Prima del riposo però l’Australia riesce ad andare ancora in meta con Naivalu proprio al 39′, Foley convrte e spedisce le formazioni all’intervallo sul 17-10.

Nella ripresa Foley accorcia ulteriormente dalla piazzola al 48′, ma Barrett replica prontamente al 53′. Il neozelandese si scatena e si mette in proprio al 59′ quando va in meta e poi trasforma per il 27-13. Il giallo rimediato da Latu al 67′ complica ancora di più i piani dei Wallabies, che al 70′ subiscono la meta non trasformata di Smith. L’Australia risponde con la meta di Folau al 76′ convertita da Foley, ma gli All Blacks chiudono la sfida con la marcatura non trasformata di Ioane per il 37-20 finale.













Foto: Ettore Griffoni

roberto.santangelo@oasport.it