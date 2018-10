Calcio, Serie B 2018-2019: per il Consiglio di Stato deve essere a 19 squadre. Accolto il ricorso della Lega

Neverending story: si arricchisce di un nuovo capitolo il romanzo che accompagna questa stagione della Cadetteria del calcio nostrano. Il Consiglio di Stato, come riporta gazzetta.it, ha accolto il ricorso della Lega, ha sospeso la decisione del TAR del Lazio ed ha fissato una nuova discussione il 15 novembre.

Con questa decisione tornano ad essere effettivi tutte le azioni compiute prima della sospensione imposta dal tribunale amministrativo regionale. Si torna così al blocco dei ripescaggi e quindi alla Serie B a 19 squadre: “appaiono sussistere i presupposti di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio“.

E così Fabbricini aveva tutto il diritto di proporre il no ai ripescaggi: “non appare sussistere un sufficiente fumus boni iuris in merito all’effettivo superamento dei limiti della delega conferitagli“. La Cadetteria dunque torna così ad essere a 19 squadre, ma ne siamo certi, ci saranno nuovi capitoli in questo romanzo che non vuole finire.













Foto: Dziurek / Shutterstock.com

roberto.santangelo@oasport.it