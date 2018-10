Rugby, Pro14 2018-2019: le Zebre domani ospitano Edimburgo. Bisogna interrompere la serie negativa nel torneo

Squadra che vince non si cambia: le Zebre cambiano soltanto due titolari ed un panchinaro tra i 23 convocati per la gara di domani del Pro14 rispetto all’ultima uscita vittoriosa in Challenge Cup. Domani sera alle ore 20.00 a Parma arriva l’Edimburgo e questo sarà l’unico confronto stagionale tra le due franchigie.

La compagine italiana viene da tre sconfitte consecutive nel torneo ed è sesta nella Conference A con dieci punti, mentre gli scozzesi sono terzi nella Conference B a quota 16 e arrivano da due vittorie. I padroni di casa hanno trovato entrambe le vittorie con bonus tra le mura amiche.

Dieci convocati della Nazionale italiana saranno titolari, mentre Zilocchi partirà dalla panchina. Si accorcia la lista degli infortunati, che però conta ancora sei unità: Massimo Ceciliani, Giovanni Licata, Maxime Mbandà, Matteo Minozzi, Edoardo Padovani, Marcello Violi.

Di seguito le formazioni ufficiali della sfida.

Zebre: 15 Francois Brummer, 14 Mattia Bellini, 13 Giulio Bisegni, 12 Tommaso Castello (cap), 11 Gabriele Di Giulio, 10 Carlo Canna, 9 Guglielmo Palazzani, 8 Renato Giammarioli, 7 Johan Meyer, 6 Jacopo Bianchi, 5 George Biagi, 4 David Sisi, 3 Dario Chistolini, 2 Oliviero Fabiani, 1 Andrea Lovotti. A disp.: 16 Luhandre Luus, 17 Daniele Rimpelli, 18 Giosué Zilocchi, 19 Leonard Krumov, 20 Apisai Tauyavuca, 21 Riccardo Raffaele, 22 Tommaso Boni, 23 Paula Balekana. All.: Michael Bradley.

Edimburgo: Fife, Graham, Johnstone, Dean, Van der Merwe, Hickey, Pyrgos (cap), Mata, Crosbie, Hamilton, Hunter-Hill, Hodgson, Berghan, Ford, Schoeman. A disp.: Cherry, Sutherland, Ceccarelli, Atkinson, Mason, Kennedy, Baggott, Socino. All.: Cockerill.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Ettore Griffoni / Live Photo Sport

roberto.santangelo@oasport.it