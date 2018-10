Rugby, Pro14 2018-2019: il Benetton torna a Monigo per ripartire contro i Southern Kings

Dopo tre trasferte consecutive, sfociate in altrettante sconfitte, il Benetton Treviso torna a giocare tra le mura amiche dello stadio di Monigo, dove, domani sera alle ore 20.00 riceverà i Southern Kings sudafricani. I trevigiani sono quarti nella Confence B con undici punti, mentre gli ospiti nel medesimo raggruppamento sono settimi ed ultimi a quota sette.

Tra i 23 convocati per la sfida valida per la sesta giornata del Pro 14 di rugby ci sono ben nove cambi rispetto all’ultima uscita: sempre molto lunga la lista degli indisponibili, mancheranno infatti Tomas Baravalle, Dean Budd, Angelo Esposito, Hame Faiva, Ornel Gega, Tommaso Iannone, Engjel Makelara, Nasi Manu, Tito Tebaldi e Federico Zani.

Lo schieramento: in prima linea ci saranno Nicola Quaglio, Luca Bigi e Tiziano Pasquali, mentre in seconda ecco Federico Ruzza ed Alessandro Zanni, infine i flanker saranno Sebastian Negri ed Abraham Steyn, con Robert Barbieri (capitano) numero otto. In mediana Tommaso Allan e Dewaldt Duvenage, i centri saranno Ignacio Brex e Luca Morisi, le ali Ratuva Tavuyara e Monty Ioane, e l’estremo Jayden Hayward.

Di seguito il XV ufficiale del Benetton Treviso per la sfida di domani sera:

Benetton Treviso: 15 Jayden Hayward, 14 Ratuva Tavuyara, 13 Ignacio Brex, 12 Luca Morisi, 11 Monty Ioane, 10 Tommaso Allan, 9 Dewaldt Duvenage, 8 Robert Barbieri (C), 7 Abraham Steyn, 6 Sebastian Negri, 5 Federico Ruzza, 4 Marco Fuser, 3 Tiziano Pasquali, 2 Luca Bigi, 1 Nicola Quaglio. A disposizione: 16 Alberto De Marchi, 17 Derrick Appiah, 18 Simone Ferrari, 19 Irné Herbst, 20 Michele Lamaro, 21 Edoardo Gori, 22 Ian McKinley, 23 Alberto Sgarbi. All.: Kieran Crowley.













Foto: LivePhotoSport Alfio Guarise

roberto.santangelo@oasport.it