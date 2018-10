Rugby: i convocati azzurri per il raduno di Verona. Meyer e Tuvaiti le novità

Il ct dell’Italia Conor O’Shea ha convocato 37 giocatori per il raduno dal 21 al 24 Ottobre a Verona in vista dei test match dle mese di Novembre: Irlanda (il 3 a Chicago), Georgia (il 10 a Firenze), Australia (il 17 a Padova) e All Blacks (il 24 a Roma).

Sono Johan Meyer e Jimmy Tuivati i due esordienti con la maglia azzurra. Il primo è nato in Sudafrica, mentre il secondo è di origini neozelandesi. Entrambi giocano da tempo nel campionato italiano ed attualmente sono compagni di squadra nelle Zebre.

Nel gruppo dei convocati c’è anche Sergio Parisse. Il capitano azzurro è fermo da qualche settimana per un problema muscolare, ma le sue condizioni sono in via di recupero e dunque risponderà alla convocazione. .

I CONVOCATI AZZURRI

Piloni: Simone Ferrari, Tiziano Pasquali, Nicola Quaglio, Cherif Traore (Benetton Treviso), Andrea Lovotti, Giosuè Zilocchi (Zebre).

Tallonatori: Luca Bigi (Benetton Treviso), Oliviero Fabiani (Zebre), Leonardo Ghiraldini (Tolosa)

Seconde linee: George Biagi (Zebre), Dean Budd, Marco Fuser, Marco Lazzaroni, Federico Ruzza, Alessandro Zanni (Benetton Treviso)

Terze linee: Renato Giammarioli, Jimmy Tuivaiti, Johan Meyer (Zebre), Sebastian Negri, Abraham Steyn (Benetton Treviso), Sergio Parisse (Stade Francais), Jake Polledri (Gloucester)

Mediani: Guglielmo Palazzani, Marcello Violi, Carlo Canna (Zebre), Tito Tebaldi, Tommaso Allan, Ian Mckinley (Benetton Treviso)

Centri/ali/estremi:Giulio Bisegni, Tommaso Castello, Mattia Bellini, Edoardo Padovani (Zebre), Michele Campagnaro (Exeter Chiefs), Luca Morisi, Tommaso Benvenuti, Jayden Hayward, Luca Sperandio (Benetton Treviso).













Foto: luigi mariani livephotosport