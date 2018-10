LIVE Italia-Ucraina calcio, amichevole in DIRETTA: 0-0, azzurri con il falso nove. Esordio per Barella

Riparte stasera alle ore 20:45 l’avventura di Mancini sulla panchina della nazionale italiana di calcio. Al Ferraris di Genova sono ospiti gli ucraini dell’ex icona milanista Andrij Ševčenko, in un match che vale molto più di quanto si possa pensare pensando ad un’amichevole. Infatti la sfida, oltre ad essere utile per rodare la squadra in vista del cruciale scontro con la Polonia in Nations League, assegnerà punti pesanti valevoli per la classifica del ranking Fifa, in cui l’Italia necessita di recuperare qualche posizione.

Tra gli azzurri probabilmente ci sarà una gran rotazione, come già successo nelle scorse uscite. Il punto di riferimento per ritrovare la giusta rotta potrebbe essere Lorenzo Insigne. Il napoletano sta vivendo un momento magico con il suo club, ma in Nazionale non è mai riuscito a convincere. Tanta attesa, poi, per Federico Chiesa, unico giocatore a salvarsi, insieme a Gigio Donnarumma, negli ultimi incontri. Mancini ha confermato, infine, l'utilizzo del tridente offensivo, in modo da continuare a lavorare sul 4-3-3. Come sempre, OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE integrale della sfida azione per azione. Foto: Lev Radin / Shutterstock.com













20:45 Foto di gruppo in cui giocatori e arbitri si mischiano. L’idea è chiaramente quella di mandare un bel messaggio a chi osserva.

20:43 Inno di Mameli. Tutti mano sul petto a cantare!

20:42 È il momento dell’inno ucraino.

20:40 Tutto pronto al Ferraris. Giocatori che stanno per fare il loro ingresso in campo.

20:35 21° a Genova, clima perfetto per una partita di calcio.

20:30 Incontro sentitissimo soprattutto sul piano emotivo. Si commemora la scomparsa delle vittime della tragedia di Ponte Morandi.

20:25 L’arbitro della sfida lo sloveno Rade Obrenovic, che vanta 10 apparizioni internazionali.

20:20 Ricordiamo a tutti gli appassionati che, pur trattandosi di un’amichevole, in palio ci sono punti importanti per la classifica del ranking Fifa.

20.10: L’Italia arriva all’amichevole di Torino reduce da uno degli anni peggiori della propria storia. Nell’ultimo anno, infatti, gli Azzurri hanno battuto soltanto Albania (9 ottobre 2017, match di qualificazione ai Mondiali 2018 terminato 1-0 per la Nazionale) e Arabia Saudita (28 maggio 2018, amichevole conclusa sul 2-1). Per il resto, a cavallo delle gestioni di Gian Piero Ventura e Roberto Mancini sono giunte soltanto 4 sconfitte (Svezia, Argentina, Francia e Portogallo) e 4 pareggi (Svezia, Inghilterra, Olanda e Polonia).

20.04: Esordio dal primo minuto per il centrocampista del Cagliari Nicolò Barella, che comporrà il trio a centrocampo insieme al confermatissimo Jorginho ed il rientrante Marco Verratti

20.00: Confermate dunque le aspettative della vigilia. Italia senza centravanti e con il falso nove. Un ruolo che inizialmente ricoprirà Insigne, ma l’attaccante del Napoli è pronto a scambiarsi di posizione con Chiesa e Bernardeschi, che completano il tridente

19.50: Ecco le formazioni ufficiali della partita

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Biraghi; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Insigne, Bernarderschi.

UCRAINA (4-1-4-1): Pyatov; Karavaev, Burda, Rakitskiy, Matvieyenko; Sydorchuk; Marlos, Zinchenko, Malinovskyi, Konoplyanka; Yaremchuk.

19.45: Cominciamo la nostra diretta

