Rugby femminile, Serie A 2018-2019: i risultati della seconda giornata. In cinque a quota 10 punti

Va in archivio la seconda giornata della Serie A di rugby femminile: nel Girone 1 larghe vittorie per Colorno, Valsugana e Villorba, che salgono a quota 10, mentre resta in scia il Benetton Treviso, corsaro a Milano, infine riscatto del Riviera, che asfalta il Verona; nel Girone 2 Capitolina e Ferrara continuano nella loro corsa in vetta, ma vincono anche il Bologna e le Donne Etrusche. Il Pisa ancora non è riuscito a recuperare la penalizzazione, è l’unica squadra ancora con il segno meno.

Girone 1

Risultati

Milano-Treviso 12-20

Pavia-Colorno 0-50

Valsugana-Torino 42-0

Villorba-Monza 60-0

Riviera-Verona 65-5

Classifica

Colorno 10

Valsugana 10

Villorba 10

Benetton Treviso 9

Riviera (-4) 2

Pavia (-4) 1

Torino 0

Monza 0

Milano 0

Verona 0

Girone 2

Risultati

Donne Etrusche-Pisa 27-0

Torre del Greco-Capitolina 0-51

Bisenzio-Bologna 5-46

Belve Neroverdi-Ferrara 10-22

Riposa: Montevirginio

Classifica

Capitolina 10

Ferrara 10

Bologna (-4) 6

Belve Neroverdi 4

Donne Etrusche* (-4) 1

Torre del Greco 0

Montevirginio* 0

Bisenzio 0

Pisa (-4) -4

*= una partita in meno













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Ettore Griffoni

roberto.santangelo@oasport.it