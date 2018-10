Rugby, Challenge Cup 2018-2019: i migliori italiani della prima giornata. Tommaso Allan da applausi alla prima europea

Sono partite le coppe europee anche nel rugby: quest’anno l’Italia vede le due franchigie del Pro14 impegnate entrambe in Challenge Cup. Destini opposti per Benetton e Zebre all’esordio: i trevigiani hanno vinto in casa contro i francesi del Grenoble, mentre i parmensi hanno perso a Bristol, in Inghilterra.

Di seguito i migliori italiani del primo turno di Challenge Cup:

Tommaso Allan (Benetton): due mete, quattro trasformazioni, diciotto punti realizzati nel complesso. La vittoria di Treviso passa da lui, che prende in mano le redini della squadra e la conduce alla vittoria con punto di bonus. L’obiettivo sono i quarti e questo è il miglior viatico per raggiungerli.

Federico Ruzza (Benetton): sigla la seconda meta della formazione trevigiana, quella che segna il primo solco, e che impedisce ai francesi di rientrare. Ottimo anche la sua prima europea, in una gara nel complesso ben giocata da tutta la squadra. Nel prossimo fine settimana si replica.

Antonio Rizzi (Benetton): una trasformazione potrebbe sembrare poca cosa, ma sostituire Allan dalla piazzola non è da tutti. Lui assolve al compito in una gara ormai decisa, ma sicuramente sarà in grado di farlo anche in una partita più tirata, quando il pallone diventerà medicinale.

Tommaso Castello (Zebre): il migliore dei bianconeri, anche nella sconfitta inglese. L’ultimo a mollare, prova anche a suonare la carica ad inizio ripresa con una meta. La superiorità degli inglesi però già nella prima frazione era manifesta. Con lo stesso piglio nella gara di ritorno potrebbe essere decisivo.

Tommaso Boni (Zebre): la meta nel finale serve a rendere meno pesante il passivo e a provare a cercare con un ultimo assalto un bonus offensivo che però non arriverà. Gara tutto cuore, la rivincita con gli inglesi arriva subito e lui, assieme a tutta la squadra, saprà farsi trovare pronto.













Foto: Ettore Griffoni LivePhotoSport

