Rugby, Challenge Cup 2018-2019: Benetton e Zebre all’esordio nel secondo torneo continentale

Comincia la stagione europea del rugby: domani via alla Champions Cup, alla Challenge Cup ed alla Continental Shield. Nella prima non ci saranno italiane, nella seconda sono presenti Benetton e Zebre, nella terza quattro squadre del Top12 (le semifinaliste dell’ultimo campionato di Eccellenza). Domani alle ore 15.00 a Monigo il Benetton esordirà nella Pool 5 contro i francesi del Grenoble.

Si è allungata dopo l’ultima gara del Pro14 la lista degli infortunati, che conta ora ben dodici nomi: Tomas Baravalle, Giorgio Bronzini, Dean Budd, Angelo Esposito, Ornel Gega, Monty Ioane, Engjel Makelara, Nasi Manu, Ian McKinley, Luca Sperandio, Abraham Steyn, Federico Zani.

Tre i cambi, tutti per infortunio, rispetto all’ultima gara del Pro14: in prima linea Nicola Quaglio, Luca Bigi e Marco Riccioni, in seconda Alessandro Zanni e Federico Ruzza, in terza flanker Sebastian Negri e Marco Lazzaroni, numero 8 capitan Robert Barbieri. All’apertura Tommaso Allan e in mediana Dewaldt Duvenage, centri Ignacio Brex e Luca Morisi, ali Ratuva Tavuyara e Tommaso Benvenuti, estremo Jayden Hayward.

Benetton Treviso: 15 Jayden Hayward, 14 Ratuva Tavuyara, 13 Ignacio Brex, 12 Luca Morisi, 11 Tommaso Benvenuti, 10 Tommaso Allan, 9 Dewaldt Duvenage, 8 Robert Barbieri (C), 7 Marco Lazzaroni, 6 Sebastian Negri, 5 Federico Ruzza, 4 Alessandro Zanni, 3 Marco Riccioni, 2 Luca Bigi, 1 Nicola Quaglio. A disposizione: 16 Hame Faiva, 17 Cherif Traore, 18 Tiziano Pasquali, 19 Irné Herbst, 20 Marco Barbini, 21 Edoardo Gori, 22 Antonio Rizzi, 23 Alberto Sgarbi. Head Coach: Kieran Crowley.

Comunicata anche la formazione delle Zebre, che saranno impegnate sempre domani, alle ore 16.00 italiane, in casa degli inglesi del Bristol nel primo match della Pool 4. Per i bianconeri un inizio positivo sarebbe importante per riscattare le recenti sconfitte in Pro14. La prossima settimana, a campi invertiti, si affronteranno le stesse società nel match valido per la seconda giornata della competizione. In questo caso sono sette gli infortunati: Paula Balekana, Nicolas De Battista, Renato Giammarioli, Giovanni Licata, Maxime Mbandà, Matteo Minozzi, Edoardo Padovani.

Zebre: 15 Gabriele Di Giulio, 14 Mattia Bellini, 13 Giulio Bisegni, 12 Tommaso Castello (cap), 11 Giovanbattista Venditti, 10 Francois Brummer, 9 Gugliemo Palazzani, 8 David Sisi, 7 Jimmy Tuivaiti, 6 Apisai Tauyavuca, 5 George Biagi, 4 Leonard Krumov, 3 Eduardo Bello, 2 Massimo Ceciliani, 1 Cruze Ah-Nau. A disposizione: 16 Luhandre Luus, 17 Andrea Lovotti, 18 Giosué Zilocchi, 19 Samuele Ortis, 20 Roberto Tenga, 21 Riccardo Raffaele, 22 Carlo Canna, 23 Tommaso Boni. All.: Michael Bradley.

Bristol: Pincus, Edwards, Hurrell, Piutau S. (cap), Leiua, Sheedy, Stirzaker; Haining, Thomas D., Jeffries, Batley, Latta, Armstrong, Malton, Woolmore. A disposizione: Lindsay, Thomas Y., Afoa, Heenan, Smith, Uren, Bedlow, Pisi. All.: Lam.













Foto: Ettore Griffoni

roberto.santangelo@oasport.it