Roma-Viktoria Plzen domani in tv | Orario d’inizio | Su che canale vederla | Probabili formazioni

Domani la Roma affronterà i cechi del Viktoria Plzen nella seconda giornata del Gruppo G della Champions League 2018-2019. La squadra di Eusebio Di Francesco dopo la brutta sconfitta all’esordio per 3-0 con il Real Madrid, non può permettersi altri passi falsi e ha bisogno dei tre punti in questa sfida. I giallorossi avranno il morale alto dopo la vittoria del derby con la Lazio e proveranno a sfruttare questo buon momento per ottenere un altro risultato importante.

In campo dovremmo vedere qualche novità con Di Francesco che potrebbe optare per un cambio di modulo e proporre il 4-3-3. A centrocampo non ci sarà De Rossi, con la mediana formata da Cristante, Nzonzi, Pellegrini, mentre in attacco tornerà titolare Under, con la possibilità di vedere dal primo minuto anche Kluivert.

Roma-Viktoria Plzen si giocherà domani sera (martedì 2 ottobre) allo Stadio Olimpico di Roma con calcio di inizio alle 21.00. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e in diretta streaming su e SkyGo. Sarà possibile seguirla anche con noi visto che OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale del match. Di seguito il programma completo e le probabili formazioni.

Martedì 2 ottobre

21.00 Roma-Viktoria Plzen, Champions League Gruppo G, Stadio Olimpico

Le probabili formazioni di Roma-Viktoria Plzen

Roma (4-3-3): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, Nzonzi, Lo. Pellegrini; Under, Dzeko, El Shaarawy. All.: Di Francesco.

Viktoria Plzen (4-2-3-1): Kozacik; Reznik, Hubnik, Hejda, LImbersky; Prochazka, Horosovsky; Kopic, Horava, Kovarik; Krmencik. All.: Vrba.

Foto: bestino shutterstock