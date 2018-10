Martedì 23 ottobre alle ore 21.00 la Roma scenderà in campo allo Stadio Olimpico per affrontare il CSKA Mosca per il terzo incontro del gruppo G della Champions League 2018-2019. I giallorossi, vittoriosi nell’ultimo match contro il Plzen, vogliono dare continuità ai loro risultati europei replicando un altro successo funzionale alla qualificazione agli ottavi di finale. Eusebio Di Francesco è particolarmente carico in vista di questo confronto, consapevole delle qualità dei propri uomini che di partita in partita hanno accresciuto il loro livello.

Roma-CSKA Mosca, Champions League: data, orario, programma e tv:

La partita Roma-CSKA Mosca sarà trasmessa in esclusiva in diretta da Sky sui canali Sky Sport HD, Sky Sport Uno e Sky Sport 1 HD sia sul satellite che sul digitale terrestre. La gara sarà anche visibile in streaming su pc, tablet e smartphone attraverso la piattaforma Sky Go. Inoltre OASport coprirà l’incontro con l’abituale DIRETTA LIVE testuale.

Martedì 23 ottobre

ore 21.00 Roma-CSKA Mosca













giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Marco Iacobucci EPP / Shutterstock.com