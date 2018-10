Rally Spagna 2018: Ott Tanak domina la prima giornata su Sordo e Evans, distanti Ogier e Neuville

Dopo il disastro del Rally del Galles, Ott Tanak (Toyota Yaris) domina la prima giornata del RallyRACC Catalunya – Costa Daurada 2018 concludendo i primi sei stage nettamente al comando, tenendosi lontano dagli errori e sfogando il dispiacere per quanto avvenuto nell’appuntamento precedente che, mentre lo vedeva veleggiare verso la riapertura del Mondiale, lo ha fatto scivolare a -31 punti dalla vetta. La rincorsa al titolo è ancora possibile ma, oggettivamente, si è complicata parecchio. Dopo il venerdì del RACC alle sue spalle troviamo lo spagnolo Dani Sordo (Hyundai i20) con un distacco di 26.8 secondi, mentre al terzo posto si è classificato il britannico Elfyn Evans (Ford Fiesta) a 29.7.

Quarta posizione, a 30.2, per il francese nove volte campione del mondo Sebastien Loeb (Citroen C3) mentre in quinta si classifica il finlandese Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris) a 37.6 davanti al norvegese Andreas Mikkelsen (Hyundai i20) a 39.1. Solamente settimo il francese Sebastien Ogier (Ford Fiesta) con 39.4, mentre è ottavo l’irlandese Craig Breen (Citroen C3) a 44.7. Prima giornata davvero negativa per Thierry Neuville (Hyundai i20) che si ferma in nona posizione a 59.7 e deve stringere i denti per difendere la sua leadership in classifica generale. Il belga, infatti, si è presentato al via di questo penultimo appuntamento stagionale con appena 7 punti di vantaggio su Sebastien Ogier, e la lotta è sempre più serrata, con la sensazione, tuttavia, che sia Ott Tanak il pilota più in forma in questo finale di campionato.

LA GARA

Il venerdì del Rally di Spagna ha preso il via con la SS2 Gandesa 1 di 7.00 chilometri ed è subito Ott Tanak a piazzare il miglior tempo. L’estone precede Jari-Matti Latvala per 2.5 secondi, mentre terzo è Elfyn Evans a 3. Sesta posizione per Sebastien Ogier a 4.1, con quattro decimi di vantaggio su Thierry Neuville. Conclude nono, invece, Sebastien Loeb aa 7.1.

Il secondo impegno della mattinata è stata la SS3 Pesells 1 di 26.59 chilometri con l’affermazione di Jari-Matti Latvala con 1.9 su Ott Tanak e 5.0 su Elfyn Evans. Quinta posizione per Sebastien Loeb a 8.7, ottava per Thierry Neuville, autore di un errore, a 18.5, mentre perde ben 20.6 Sebastien Ogier che è finito fuori dal tracciato nel corso della speciale.

La prima parte di giornata si è conclusa con la SS4 La Fatarella – Vilalba 1 di 38.85 chilometri e con Andreas Mikkelsen che precede per appena un decimo Ott Tanak che consolida la sua leadership nella graduatoria generale. Terzo Sebastien Loeb a 2.0, sesto Sebastien Ogier a 5.9, mentre è nono a 17.3 Thierry Neuville. SS4 disastrosa per Jari-Matti Latvala che chiude a 45.3 con un notevole danno alla ruota posteriore sinistra.

Nel pomeriggio si è tornati a gareggiare con le ripetizioni delle prove della mattinata. La SS5 Gandesa 2 vede il padrone di casa Dani Sordo beffare per mezzo secondo Jari-Matti Latvala e di otto decimi Craig Breen, mentre Ott Tanak è quinto a 1.3. Settimo Sebastien Loeb a 3.8, un decimo davanti a Sebastien Ogier. Nono Thierry Neuville a 4.2, mentre rischia grosso Esapekka Lappi che finisce fuori strada, ma limita i danni a 16.4 secondi.

Si è passati, quindi, alla SS6 Pesells 2 con il pronto riscatto di Jari-Matti Latvala che chiude uno stage strepitoso, rifilando 4.0 a Ott Tanak e Craig Breen, e 4.2 su Sebastien Loeb. Lasciano sul terreno altri secondi pesanti sia Sebastien Ogier (11.1) e Thierry Neuville (13.5) che vedono fuggire in classifica l’estone della Toyota.

Ultimo impegno di questo venerdì è stata la SS7 La Fatarella – Vilalba 2 con Jari-Matti Latvala ancora una volta sugli scudi, con 2.9 su Ott Tanak, e Sebastien Loeb, 7.8 su Esapekka Lapppi, 8.2 su Sebastien Ogier, 10.2 su Dani Sordo e 12.4 su Thierry Neuville.

CLASSIFICA GENERALE RALLY SPAGNA 2018

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL RALLY













alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI