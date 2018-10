Rally Galles 2018: Sebastien Ogier non sbaglia e va a riaprire il Mondiale con 7 punti di distacco da Neuville

Il Rally del Galles 2018 va al campione del mondo in carica Sebastien Ogier (Ford Fiesta) che, dopo essere volato al comando nella giornata di ieri dopo i guai di Ott Tanak, oggi ha gestito con grande sapienza il percorso, rispondendo all’attacco di Jari-Matti Latvala, ed andando a cogliere un successo globale di importanza indicibile. A questo punto, con due sole prove da disputare (Spagna e Australia) Ogier si riporta a sole 7 lunghezze da Thierry Neuville, mentre distanzia Tanak di 15.

Sebastien Ogier, dunque, completa il rally britannico con 10.6 secondi sul finlandese Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris) e 35.1 sul suo connazionale Esapekka Lappi (Toyota Yaris). Quarta posizione per l’irlandese Craig Breen (Citroen C3) a 1:10, mentre limita i danni in quinta il leader della classifica generale, Thierry Neuville (Hyudai i20). Sesta posizione per il norvegese Andreas Mikkelsen (Hyundai i20) a 1:15, settima per l’australiano Hayden Paddon (Hyundai i20) a 1:18, ottava per il norvegese Mads Østberg (Citroen C3) a 1:21. Chiude ad oltre venti minuti, e fuori della zona punti, l’estone Ott Tanak (Toyota Yaris) che, fino a buona parte della giornata di ieri, era al comando della classifica e mirava a riaprire definitivamente il discorso a livello di titolo iridato.

LA GARA

Dopo i colpi di scena della giornata di ieri, la domenica del Rally del Galles ha preso il via con la SS19 Elsi di 10.06 chilometri. Successo per Esapekka Lappi davanti ad un arrembante Jari-Matti Latvala che guadagna altri 2.7 secondi su Ogier, portandosi a 1.7 in classifica dal francese. Sesto Ott Tanak, di nuovo in gara, mentre Thierry Neuville è settimo a 9.4 e, nel complesso, ad un minuto da Ogier.

La SS20 Gwydir 1 di 14.76 è il Power Stage e lo spettacolo non manca. Successo pesantissimo di Jari-Matti Latvala che precede Tanak di 8 decimi, mentre Ogier non va oltre il terzo posto a 5.3 perdendo la vetta del Rally. Quarto Neuville a 5.7, quinto Lappi a 8.3. Latvala conquista 5 punti per la vittoria nel Power Stage, Tanak 4, Ogier 3, Neuville 2 e Lappi 1.

La risposta del campione del mondo in carica arriva immediata, nel corso della SS21 Great Orme Llandudno 1 di 8.03 chilometri. Il francese vince con 3.4 secondi su Latvala, portandosi ad appena due decimi dal rivale scandinavo, e la chiara intenzione di giocarsi il tutto per tutto nelle ultime due manche previste.

Nella SS22 Gwydiir 2, Ogier domina, rifilando 3.3 a Latvala e 5.3 a Neuville, riprendendo la testa della classifica con 3.1 sul finlandese da difendere nell’ultimo round. Tutto si decide nella SS23 Great Orme Llandudno 2, e per aumentare la suspence lo stage è stato ritardato per colpa di un incidente non inerente alla corsa. Lo stage viene accorciato e si conclude con una grande affermazione di Ogier che distanzia tutti, specialmente Latvala di 7.5 e va a centrare un successo di capitale importanza.

CLASSIFICA FINALE RALLY DEL GALLES 2018

CLASSIFICA GENERALE MONDIALE RALLY 2018

1 THIERRY NEUVILLE HYU 189 PUNTI

2 SEBASTIEN OGIER FORD 182 PUNTI

3 OTT TANAK TOY 167 PUNTI

4 ESAPEKKA LAPPI TOY 104 PUNTI

5 JARI-MATTI LATVALA TOY 98 PUNTI

6 ANDREAS MIKKELSEN HYU 83 PUNTI

