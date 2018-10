Rally Galles 2018: Sebastien Ogier approfitta del ko di Tanak e balza al comando, Neuville rischia ma rimane in gara

Il sabato del Rally del Galles 2018 regala colpi di scena e sorprese a raffica. Su tutte, senza dubbio, lo stop del leader della classifica generale, l’estone Ott Tanak (Toyota Yaris) che, nel corso dello stage numero 16 ha visto la sua vettura abbandonarlo, fermando definitivamente il suo cammino che lo stava vedendo saldamente al comando con oltre 40 secondi di margine sugli inseguitori. Per Tanak questo ritiro segna una battuta d’arresto notevole pensando alla sua rincorsa verso la prima posizione della classifica, che aveva decisamente avvicinato dopo gli ultimi tre successi consecutivi. Di questo inconveniente se n’è giovato Sebastien Ogier (Ford Fiesta) che chiude al comando la giornata con 4.4 secondi sul finlandese Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris) mentre al terzo posto si piazza il suo connazionale Esapekka Lappi (Toyota Yaris) a 11.8. Quarta posizione per l’irlandese Craig Breen (Citroen C3) 13.5, quinto e sesto i norvegesi Mads Østberg (Citroen C3) e Andreas Mikkelsen (Hyundai i20) rispettivamente a 34.1 e 36.5, mentre al settimo posto ha concluso l’australiano Hayden Paddon (Hyundai i20) a 45.4. Scivola in ottava posizione il belga Thierry Neuville (Hyundai i20) con 55.5 dalla vetta, dopo un inizio di giornata che lo ha visto uscire di strada, rischiando di chiudere anzitempo la sua gara. Domani ultimi cinque stage, che decideranno il Rally del Galles, con l’SS23 Great Orme Llandudno 2 di 8.03 chilometri, che sarà anche il Power Stage finale. Ogier vuole rilanciarsi in classifica, approfittando delle difficoltà di Neuville e del ko di Tanak. Sarà una domenica ad alta tensione sulle strade gallesi.

LA GARA

Il sabato del Rally del Galles ha preso il via con la SS10 Myherin 1 di 20.28 chilometri con un’ottima prova di Sebastien Ogier che ha preceduto Hayden Paddon di 2.0 secondi e Ott Tanak di 3.1 Thierry Neuville, con problemi di aderenza sul tracciato, chiude ottavo a 7.2.

Secondo impegno la SS11 Sweet Lamb Hafren 1 di 19.95 chilometri. Si attende una stage selettivo e così è stato. Ne paga le conseguenze Neuville che finisce in un fosso, perde 51.4 secondi dal vincitore Mads Østberg, ma riesce a ripartire e salva il suo fine settimana. Seconda posizione per Ott Tanak che guadagna altri 8.1 su Sebastien Ogier. Senza soluzione di continuità si è passati alla SS12 Dyfi 1 di 19.48 chilometri ed è ancora Tanak a volare, con 1.8 su Østberg e Craig Breen, mentre Ogier si ferma a 2.5, mentre Neuville lascia per strada altri 7.4.

Quarta manche di questa intensissima giornata è stata la Gartheiniog 1 di 11.26 chilometri con la doppietta norvegese Mikkelsen-Østberg davanti a Tanak che prende altri 3.3 su Ogier e 3.7 su Neuville. La SS14 Dyfant di 8.3 chilometri rappresenta la metà di questo sabato e nel suo breve tratto Latvala piazza il miglior tempo con pochi decimi su Østberg e Mikkelsen. Neuville guadagna tre decimi su Ogier e Tanak.

Il pomeriggio ha preso il via con la ripetizione della SS15 Myerhin 2 di 20.28 chilometri con il miglior tempo finale di Ogier che precede per 2.0 Breen, mentre Neuville e Tanak pagano 6.1 secondi. Si è passati, poi, alla SS16 Sweet Lamb Hafren 2 di 19.95 chilometri con uno scatenato Mikkelsen che chiude davanti a Ogier e Latvala. Neuville è quinto a 5.7, mentre la grandissima sorpresa è il ko di Tanak che si ferma lungo il percorso dopo 3.7 chilometri e vede compromettersi il suo Rally. Al comando della generale sale Ogier, con 5.5 su Latvala, 10.8 su Lappi, 14.4 su Breen, mentre Neuville è ottavo a 53.6.

Penultimo impegno di questo sabato infernale è stata la SS17 Dyfi 2 di 19.48 chilometri con Latvala che chiude al comando con 1.7 su Mikkelsen e 2.6 su Ogier, mentre Neuville perde altri 5.2 dal finlandese. Le fatiche odierne si sono concluse con la SS18 Gartheiniog 2 di 11.26 chilometri con l’ennesima successo di Mikkelsen che precede Breen e Neuville. Ogier chiude quinto 5.2.

CLASSIFICA PARZIALE RALLY DEL GALLES 2018

