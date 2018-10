Percorso Giro d’Italia 2019: tutte le possibili tappe e le anticipazioni. Presenti Mortirolo e Gavia, c’è la Cuneo-Pinerolo

Ormai è tutto pronto per il fatidico giorno: mercoledì 31 ottobre Mauro Vegni e RCS toglieranno il velo al Giro d’Italia 2019. Proprio l’ultimo giornp del mese sarà presentata la Corsa Rosa numero 102 che si correrà nel Bel Paese da sabato 11 maggio a domenica 2 giugno. Si stanno susseguendo, ovviamente, da parte della stampa locale, anticipazioni su anticipazioni: si è andato praticamente già a formare il possibile percorso per la prima grande corsa a tappe stagionale. Andiamo a scoprire tutte le possibili frazioni.

Certa ovviamente la partenza da Bologna, già svelata ufficialmente: una cronometro individuale di 8,2 chilometri dallo scenario magnifico e già molto importante, visto l’arrivo in cima al San Luca. Dall’Emilia Romagna ci si sposterà verso il Centro: prima in Toscana, poi verso il Lazio per risalire verso l’Abruzzo. Tante volate e qualche frazione insidiosa, con le strade italiane che presentano sempre qualche strappo al quale bisogna fare attenzione. Prima del giorno di riposo difficilmente troveremo grandi distacchi: la tappa con arrivo a L’Aquila e la cronometro individuale verso San Marino saranno quelle più da seguire. Seconda parte di Giro tutta al Nord: attesa per la storica Cuneo-Pinerolo, nella quale potrebbero essere inserite tantissime salite per un dislivello da record. Ancora molta incertezza sulle frazioni alpine, ma siamo certi che le grande montagne non mancheranno. Attenzione all’ultima settimana che, pur non presentando vette dai nomi altisonanti, potrà far molto male. Chiusura in grande stile con l’arrivo con una cronometro all’Arena di Verona.

Possibili tappe Giro d’Italia 2019

Tappa Data Km Partenza-Arrivo 1ª 11 maggio 8,2 Bologna – San Luca (cron. individuale) 2ª 12 maggio Bologna – Fucecchio 3ª 13 maggio Vinci – Orbetello 4ª 14 maggio Orbetello – Castelli Romani (Frascati)? 5ª 15 maggio Frascati? – Sabaudia? 6ª 16 maggio Cassino? – San Giovanni Rotondo 7ª 17 maggio Vasto (Ortona?) – L’Aquila 8ª 18 maggio 240 Tortoreto Lido – Pesaro 9ª 19 maggio 34,7 Riccione-San Marino (cron. individuale) 20 maggio Riposo 10ª 21 maggio 147 Ravenna – Modena 11ª 22 maggio 220 Carpi – Novi Ligure? 12ª 23 maggio Cuneo – Pinerolo 13ª 24 maggio Pinerolo – Ceresole Reale/Lago del Serrù 14ª 25 maggio Saint Vincent? – Courmayeur? Fraitaeve? 15ª 26 maggio Courmayeur? Aosta? Verrès? Ivrea? – Como 27 maggio Riposo 16ª 28 maggio 200 Lovere – Ponte di Legno 17ª 29 maggio Val di Sole? – Anterselva (Plan de Corones?) 18ª 30 maggio Dobbiaco (Valdaora?) – Santa Maria di Sala 19ª 31 maggio Treviso – San Martino di Castrozza 20ª 1 giugno Feltre – Croce d’Aune? 21ª 2 giugno 15 Verona Fiera – Verona (Arena) (cron. individuale)













Foto: Pier Colombo