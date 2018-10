Pattinaggio artistico, Skate Canada 2018: programma, orari e tv. Il calendario completo

La città di Laval, nel Quèbec, ospiterà questo fine settimana Skate Canada 2018, seconda tappa del circuito ISU Grand Prix 2018-2019 di pattinaggio artistico. Nonostante non sia prevista la partecipazione di atleti italiani, non mancherà certo il grande spettacolo grazie alla presenza di pattinatori di punta del calibro di Shoma Uno ed Evgenia Medvedeva (entrambi vice Campioni Olimpici in carica) la coppia di artistico Vanessa James-Morgan Ciprès (medaglia di bronzo agli scorsi Campionati Mondiali), i danzatori padroni di casa Piper Giles-Paul Poirier e gli americani Madison Hubbel-Zachary Donohue, reduci dalla bella vittoria nella tappa inaugurale di Skate America 2018.

Si potrà seguire interamente l’evento live tramite il feed ISU disponibile su Eurosport Player. Sul canale Eurosport 2 è prevista una diretta per entrambi i segmenti di gara delle specialità delle coppie di artistico e individuale maschile, rispettivamente venerdì alle ore 20:30 (short coppie di artistico) e a seguire alle 21:45 (short individuale maschile), sabato alle ore 20:15 (free program coppie di artistico) e alle 21:00 (free program individuale maschile). La tv nazionale trasmetterà le gare in differita su Raisport (canale 57 del digitale terrestre) martedì 30 e mercoledì 31 alle ore 11:25.

Di seguito riportiamo il programma della tappa canadese (orario italiano)

Venerdì 26 Ottobre

20:30 Short program coppie di artistico (Live Eurosport 2)

22:55 Short program individuale maschile (Live Eurosport 2)

00.30 Cerimonia di apertura

01:10 Rhythm Dance danza sul ghiaccio

02:45 Short program individuale femminile

Sabato 27 Ottobre

19:30 Free program Coppie di artistico (dalle 20:15 live Eurosport 2)

21:00 Free program individuale maschile (live Eurosport 2)

01:10 Free dance danza sul ghiaccio

03:00 Free program individuale femminile

Domenica 28 Ottobre

20:00 Exhibition Gala

Foto: Colombo Pier