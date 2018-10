Pattinaggio artistico, Skate America 2018: Matteo Rizzo inizia la stagione del possibile salto di qualità

Una stagione per crescere e migliorare. Questo potrebbe essere il miglior auspicio per Matteo Rizzo, pronto a scendere sul ghiaccio dell’Angel of the Winds Arena di Everett (stato di Washington) per Skate America, tappa di apertura del circuito ISU Grand Prix 2018-2019 di pattinaggio artistico.

Dopo un’annata ricca di soddisfazioni, iniziata con la prima posizione della storia conquistata all’appuntamento di Egna (Bolzano) del Junior Grand Prix, passando per gli ottimi risultati sia ai Campionati Europei che all’Olimpiade di PyeongChang, senza dimenticare i Mondiali milanesi, Rizzo è pronto nuovamente a tenere alti i colori azzurri nella categoria individuale maschile, certamente la più complessa dell’intera disciplina.

Per l’atleta romano allenato da Franca Bianconi, uno degli obiettivi da centrare in stagione è certamente quello di eseguire in gara almeno un salto quadruplo. Nelle prime due uscite dell’anno, il Lombardia e Finlandia Trophy, Rizzo ha tentato di realizzare nel programma libero il quadruplo toeloop, ancora però non riuscendo ad atterrare l’elemento in modo corretto. Tralasciando questo aspetto però, le qualità del gioiellino azzurro sono ormai conosciute in tutto il mondo: la peculiarità dell’atleta delle Fiamme Azzurre è infatti quella di pattinare dei programmi molto puliti, caratterizzati dall’esecuzione impeccabile dei salti tripli. In questo senso la strategia fino a questo momento utilizzata dall’azzurro è senza dubbio quella giusta. Davvero ragionevole infatti la scelta di rischiare il quadruplo toeloop esclusivamente nel secondo segmento di gara, riservando come ultimi tre elementi del programma (quindi con il bonus del 10%) il triplo axel, la combinazione triplo flip/euler/triplo salcow e il triplo lutz, salti che se valutati con un buon grado di esecuzione possono davvero fare la differenza in una gara difficile come quella maschile, spesso ricca di errori.

Nella tappa americana di Everett l’azzurro avrà l’occasione di scontrarsi con atleti importanti: dal Campione Mondiale in carica Nathan Chen a Sergei Voronov (quarto alle scorse Finali di Nagoya), passando per Vincent Zhou, Alexei Bychenko (quarto agli ultimi Mondiali) e Micheal Brenzina, Rizzo avrà a disposizione un importante palcoscenico per continuare ad impressionare in ambito intercontinentale, cercando di proseguire il suo meraviglioso e inarrestabile percorso di crescita, in cui, inseriti definitivamente i quadrupli, potrà davvero gettare le fondamenta per presentarsi tra le punte di diamante del settore maschile nell’arco del quadriennio.

Rizzo scenderà sul ghiaccio della Angel of The Winds Arena per lo short program Sabato alle ore 6:00 (orario italiano). Il free program si svolgerà nella notte tra sabato e domenica alle ore 00:00.

Foto: Pier Colombo