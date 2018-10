Sci alpino, Coppa del Mondo 2018-2019: confermati i due slalom giganti a Sölden che apriranno la stagione

C’era un po’ di preoccupazione a Sölden (Austria) sullo svolgimento dei due slalom giganti (femminile e maschile) programmati sabato 27 e domenica 28 ottobre, che daranno il via ufficiale alla Coppa del Mondo di sci alpino 2018-2019. Le condizioni delle neve e le alte temperature insolite per questo periodo avevano messo in difficoltà gli organizzatori. Tuttavia, secondo quanto riportato dal sito della FIS, si va verso la conferma.

Il FIS Race Director Markus Mayr ha infatti sottolineato i progressi sullo stato delle piste e del manto nevoso, nonostante le criticità menzionate: “Possiamo dare il via libera al corretto svolgimento delle gare. C’è ancora molto lavoro da fare ed è chiaro che molto dipenderà anche dalle condizioni meteorologiche nei prossimi giorni. Le piste debbono ancora essere preparate nel migliore dei modi. Tuttavia l’organizzazione a Sölden è ben preparata”, ha dichiarato Mayr.

Pertanto il via della Coppa del Mondo di sci alpino non dovrebbe essere in pericolo, salvo ulteriori variazioni climatiche.













Foto: Pier Colombo