Pattinaggio artistico, Skate America 2018: Evgenia Tarasova e Vladmir Morozov trionfano nelle coppie di artistico. Seconda posizone per Efimova-Korovin

Seconda giornata di competizioni alla Angel Of The Winds Arena di Everett (stato di Washington), impianto sportivo teatro di Skate America, tappa di apertura del circuito ISU Grand Prix 2018-2019 di pattinaggio artistico.

Nella specialità delle coppie di artistico Evgenia Tarasova e Vladimir Morozov hanno conquistato in scioltezza la prima posizione, pattinando un buon programma libero sulle musiche de “The winter” di Balmorhea. Gli atleti russi allenati da Maxim Trankov e Nina Mozer hanno cominciato la performance eseguendo un maestoso triplo twist, chiamato di livello 4 dal pannello tecnico e valutato con un altissimo grado di esecuzione (+4 da otto giudici, +5 da uno), per poi commettere un errore sul triplo salchow in parallelo, realizzato solo da Vladmir. Dopo la sbavatura la coppia ha atterrato correttamente la combinazione triplo toeloop/doppio toeloop/doppio toeloop viziando successivamente con uno step out il triplo lutz lanciato; decisamente in crescita la seconda parte del programma in cui i campioni europei in carica hanno ben eseguito i restanti elementi, tra cui i tre sollevamenti, il triplo rittberger lanciato e le trottole, guadagnando nel segmento il miglior punteggio stagionale di 133.61 (64.00 punti nel tecnico, 69.61 nelle componenti del programma) per un totale di 204.85.

A distanza siderale si sono classificati in seconda posizione con 178.98 i compagni di squadra russi Alisa Efimova-Alexander Korovin, autori del terzo programma libero della giornata in cui hanno eseguito molto bene gli elementi di coppia, viziando la propria performance con i salti in parallelo, in particolare il doppio axel (sbagliato da entrambi) e successivamente il triplo salchow (caduta di Alisa) ricevendo nel segmento 116.60 punti (57.37, 60.23). Sul gradino più basso del podio si sono classificati gli americani Ashley Cain-Timothy Leduc, artefici di una piccola rimonta dopo il quarto posto dello short program grazie a un programma in cui si sono distinti per aver presentato un insolito triplo rittberger in parallelo, chiamato però sottoruotato dal pannello così come il triplo salchow in combinazione con il doppio toeloop, dimostrando comunque solidità nei sollevamenti e nei due salti lanciati, lutz e salchow, ottenendo 117.34 (55.58, 61.76) e totalizzando 175.06.

CLASSIFICA FINALE COPPIE DI ARTISTICO

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo