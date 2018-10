Pattinaggio artistico, Junior Grand Prix Ljubljana 2018: Anastasia Tarakanova conquista la tappa slovena. Avonley Nguyen-Vadym Kolesnik sul velluto nella danza

Si sono appena spenti i riflettori all’Hala Tivoli di Ljubljana (Slovenia), arena sportiva che questa settimana ha ospitato la sesta tappa del circuito Junior Grand Prix di pattinaggio artistico 2018-2019, penultimo appuntamento prima dell’ultima delicata fase di qualificazione che si svolgerà la prossima settimana a Yerevan, in Armenia, dal 10 al 13 Ottobre.

Nella categoria individuale femminile Anastasia Tarakanova è stata protagonista di una bella rimonta dopo il terzo posto dello short program, vincendo la tappa grazie a un secondo segmento di gara impeccabile. La pattinatrice allenata dallo Zar Evgeni Plushenko ha inaugurato la performance atterrando in modo corretto la combinazione triplo lutz/triplo toeloop, per poi eseguire un ottimo triplo rittberger. Con un buon grado di esecuzione in tutte le trottole e con la buona riuscita di elementi di salto come doppio axel/euler/triplo salchow e triplo lutz e flip singoli, l’atleta russa ha sbaragliato la concorrenza ottenendo nel segmento 126.07 punti (69.49, 56.58) per il punteggio totale di 190.05. A soli due punti di distanza si è piazzata con 122.50 nel segmento (65.46,57.04) per 188.24 la compagna di squadra Anna Tarusina, la quale ha confermato la seconda piazza già conquistata nello short eseguendo un programma caratterizzato dalla realizzazione di salti come il doppio axel e le combinazioni triplo lutz/triplo toeloop , triplo rittberger/triplo toeloop, commettendo una sbavatura nel triplo lutz, chiamato sottoruotato e not clear edge dal pannello tecnico.

Al terzo posto si è piazzata la coreana Haelin Lee, artefice di una buona prova valutata 117.47 (64.58, 52.89) per 180.48 punti totali. Giornata storta per Tomoe Kawabata, al comando dopo lo short e scivolata in quinta posizione dopo una performance viziata da una caduta nel triplo lutz e sulla serie di passi. La pattinatrice azzurra Lucrezia Beccari ha confermato la quindicesima posizione dello short a seguito di un programma libero tra luci e ombre, giudicato 76.46 (35.17, 41.25): dopo un inizio traballante, caratterizzato da un triplo lutz aperto a due piedi da un rittberger eseguito solo doppio, il talento torinese ha ripreso in mano la gara atterrando correttamente prima il triplo salchow e successivamente il doppio axel, chiudendo il programma riuscendo a realizzare il resto dei salti, ad eccezione di un errore sul triplo toeloop degradato dal pannello.

Nella danza situazione immutata dopo la free dance con il trionfo della coppia americana formata da Avonley Nguyen-Vadym Kolesnik, mattatrice della competizione con 165.63 punti davanti alle due coppie russe Sofia Shevchenko-Igor Eremenko (secondi con 161.67) e Polina Ivanenko-Daniil Karpov (terzi con 151.63). Prestazione positiva per gli azzurri Francesca Righi-Aleksei Dubrovin, i quali hanno migliorato il loro personal best sia nel segmento di gara più lungo sia nel totale, conquistando l’ottava posizione con 129.82.

CLASSIFICA JUNIOR FEMMINILE FINALE

FPl. Name Nation Points SP FS 1 Anastasia TARAKANOVA RUS 190.05 3 1 2 Anna TARUSINA RUS 188.24 2 2 3 Haein LEE KOR 180.48 4 3 4 Rion SUMIYOSHI JPN 171.65 5 4 5 Tomoe KAWABATA JPN 167.49 1 9 6 Ekaterina RYABOVA AZE 167.07 6 6 7 Yi Christy LEUNG HKG 159.41 7 5 8 Selma IHR SWE 149.02 8 7 9 Gabriella IZZO USA 148.89 9 8 10 Julia LANG HUN 139.46 10 10 11 Aurora COTOP CAN 134.25 11 12 12 Paulina RAMANAUSKAITE LTU 133.53 12 11 13 Maya GORODNITSKY ISR 122.44 14 13 14 Anastasia VAIPAN-LAW GBR 119.89 17 14 15 Lucrezia BECCARI ITA 119.33 15 15 16 Maryna ZHDANOVYCH UKR 116.87 19 16 17 Nikola RYCHTARIKOVA CZE 116.05 18 17 18 Selma VALITALO FIN 112.44 21 18 19 Kyarha VAN TIEL NED 111.24 22 19 20 Megan LY TPE 108.98 23 20 21 Lara ROTH AUT 105.11 13 27 22 Leona ROGIC SRB 101.90 25 22 23 Hana CVIJANOVIC CRO 99.47 27 21 24 Ilayda BAYAR TUR 98.10 26 25 25 Anna Dea GULBIANI-SCHMIDT GEO 96.00 28 23 26 Seungbeen YU KOR 95.90 20 31 27 Nea SMOLEJ SLO 94.98 29 24 28 Alexandra Michaela FILCOVA SVK 94.41 24 29 29 Veronika SHEVELEVA KAZ 93.33 30 26 30 Kristina GRIGOROVA BUL 93.23 16 33 31 Kristina SHKULETA-GROMOVA EST 92.13 31 28 32 Gemma MARSHALL LUX 85.82 32 30 33 Lara HROVAT SLO 82.70 34 32 34 Ana CMER SLO 76.67 33 35 35 Elisavet VOULGARI GRE 72.15 35 34 36 Klimentina MALEEVSKA MKD 43.76 36 36

CLASSIFICA JUNIOR DANZA SUL GHIACCIO FINALE

FPl. Name Nation Points RD FD 1 Avonley NGUYEN / Vadym KOLESNIK USA 165.63 1 1 2 Sofia SHEVCHENKO / Igor EREMENKO RUS 161.67 2 2 3 Polina IVANENKO / Daniil KARPOV RUS 151.69 3 3 4 Darya POPOVA / Volodymyr BYELIKOV UKR 141.77 4 4 5 Ellie FISHER / Simon-Pierre MALETTE-PAQUETTE CAN 141.60 5 5 6 Alina EFIMOVA / Alexander PETROV USA 131.50 7 6 7 Alicia FABBRI / Paul AYER CAN 131.41 6 8 8 Francesca RIGHI / Aleksei DUBROVIN ITA 129.82 8 7 9 Charise MATTHAEI / Maximilian PFISTERER GER 122.72 10 9 10 Emily ROSE BROWN / James HERNANDEZ GBR 119.78 9 11 11 Darja NETJAGA / Marko Jevgeni GAIDAJENKO EST 108.60 11 13 12 Villö MARTON / Danyil SEMKO HUN 106.28 15 10 13 Mariia NOSOVITSKAYA / Mikhail NOSOVITSKIY ISR 103.72 12 12 14 Marina PHILIPPOVA / Vadym KRAVTSOV AUT 94.91 13 14 15 Sophia SIMITSAKOS / Jeffrey WONG GRE 85.62 14 15

Foto: ISU Figure Skating (Official Facebook)