Pattinaggio artistico a rotelle, Mondiali 2018: Silvia Stibilj al comando dopo la Style Dance. Ricardo Pinto avanti nei maschi, seconda posizione per Daniel Morandin

Sesto giorno di gare ai Campionati del mondo di pattinaggio artistico a rotelle, quest’anno in programma fino al 13 Ottobre alla Vendéspace di Parc de Beaupuy in Mouilleron-Le-Captif, Francia.

Nella specialità Solo Dance Senior, in campo femminile Silvia Stibilj si è portata saldamente al comando della classifica dopo aver pattinato un’ottima Style Dance; la fuoriclasse triestina ha sfoderato tutto il suo talento tecnico eseguendo in modo fluido e veloce tutti gli elementi previsti con grande qualità, dalla sequenza di Italian Foxtrot a quella di travelling passando per i cluster e la serie di passi sulla retta, interpretando con grande espressività lo spumeggiante Swing Medley. La Campionessa del Mondo in carica ha dunque conquistato la prima posizione nel segmento ottenendo una valutazione dall’8.4 all’8.8 nel contenuto tecnico, arrivando fino al 9.1 nell’artistico e totalizzando 121.00. A ben otto punti di distanza si è piazzata con 113.100 la colombiana Viviana Osorio davanti alla pattinatrice brasiliana Ana Beatriz Morais De Toledo, terza con 110.500. In una gara contrassegnata da delle valutazioni molto contrastanti da parte dei giudici (e in questo senso il nuovo sistema di punteggio Rollart riuscirà a dettare una linea guida oggettiva e meno aleatoria) l’azzurra Rachele Campagnol si è piazzata per il sistema white in quarta posizione, vicinissima al gradino più basso del podio con 111.900.

In campo maschile il talento portoghese Ricardo Pinto guida la classifica dopo una notevole Style Dance valutata con picchi di 9.6 nel secondo punteggio, scavando un piccolo solco rispetto agli avversari conquistando 238.400. A quattro punti di distanza si è classificato l’azzurro Daniel Morandin (124.500), non distante dal portoghese Pedro Walgode, al terzo posto con 123.600. Giochi ancora aperti per Alessandro Spigai, in quarta posizione provvisoria con 119.900.

Foto: Raniero Corbelletti (FISR)