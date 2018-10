Pattinaggio artistico a rotelle, Mondiali 2018: il gruppo Millennium trionfa nel Precision, bronzo per le azzurre del Sincro Roller

Proseguono le gare alla Vendéspace di Parc de Beaupuy in Mouilleron-Le-Captif, Francia, impianto sportivo che fino al 13 Ottobre ospita i Campionati Mondiali di pattinaggio artistico a rotelle.

Nell’unica competizione della giornata, quella della specialità del Precision, il gruppo argentino Millennium ha confermato la leadership in ambito mondiale conquistando la medaglia d’oro per il secondo anno consecutivo, pattinando un programma ad alto contenuto tecnico nonostante una piccola caduta, valutato dalla giuria con un punteggio oscillante tra l’8.6 e il 9.3 nel tecnico e dal 8.9 al 9.6 nell’artistico, per un totale di 129.000. Il secondo gruppo argentino in gara, Roller Dreams, dopo una buona performance sul tema di “Grease” ha ottenuto la medaglia d’argento totalizzando 125.800.

Bronzo per il gruppo azzurro Sincro Roller, autore di un’ottima performance pattinata sul tema “Skeleton” viziata da una lieve caduta e valutata con una forbice di giudizio davvero ampia, passando dall’8.3-9.3 del primo punteggio all’8.5-9.5 del secondo, guadagnando 122.200 punti. A ridosso del podio si è piazzato in quinta posizione con 117.900 Il Monza Precision Team seguito dall’ultimo gruppo italiano in gara, Il Precision Team Albinea, sesto con 108.100.













Foto: Raniero Corbelletti (FISR)