Pattinaggio artistico a rotelle, Mondiali 2018: argento per Mattia Qualizza in solo dance, bronzo per Giovanni Piccolantonio. Nel singolo Junior avanti Rebecca Tarlazzi e Alessandro Liberatore

Quinto giorno di gare in Francia alla Vendéspace di Parc de Beaupuy in Mouilleron-Le-Captif, impianto sportivo teatro dei Campionati del Mondo di pattinaggio artistico a rotelle, in programma fino al 13 Ottobre.

Nella specialità della Solo Dance Junior, in campo maschile la gara è stata vinta dal pattinatore colombiano Brayan Carreño, medaglia d’oro dopo una danza libera di alto livello in cui ha sfoderato tutto il suo talento guadagnando un punteggio totale di 317 punti superando l’azzurro Mattia Qualizza, medaglia d’argento dopo un secondo segmento di gara convincente in cui ha ricevuto punteggi dall’8.6 al 9.1 nel tenico e dall’8.9 al 9.5 nell’artistico conquistando 314.900. Giovanni Piccolantonio, quarto dopo il primo segmento di gara, ha conquistato la medaglia di bronzo in rimonta con 287.650. In campo femminile il podio è rimasto invariato anche dopo il programma libero con il trionfo netto di Maria Beatriz Lopes Sousa (303.400) seguita dall’argentina Chiara Gron (seconda con 297.250) e dalla spagnola Natalia Baldizzone Morales (terza con 144.400). Le atlete azzurre Alice Sanvincenti e Alessia Orsi si sono piazzate in sesta e settima posizione con i punteggi di 296.450 e 284.400.

Nel pomeriggio si è anche svolto il programma corto delle categorie individuali Junior. Nel settore femminile Rebecca Tarlazzi si è portata nettamente al comando della classifica pattinando un programma strabiliante, caratterizzato dall’esecuzione di difficili elementi come il doppio axel, il triplo flip e dalla combinazione doppio toeloop/ritt/thoren /triplo salchow, realizzando perfettamente anche le due trottole tacco destra e tacco sinistra in combinazione con tacco destra e abbassata, ottenendo una valutazione oscillante tra l’8.9 e il 9.3 nel contenuto tecnico e tra il 9.1 e il 9.7 nel contenuto artistico, totalizzando 129.400. A nove punti di distanza si è piazzata l’altra atleta azzurra in gara, Clarissa Bellagamba, anche lei protagonista di una splendida performance in cui ha eseguito correttamente la combinazione triplo toeloop/toeloop/ritt/thoren/triplo salchow, il doppio axel e il triplo flip (nonostante un problemino di rotazione), portando a termine il programma con la tacco destra e commettendo una piccola sbavaututa sulla trottola combinata, ricevendo una valutazione che ha sfiorato il 9.0 per un totale di 120.600. La pattinatrice allenata da Paolo Colombo e Xavier Lopez nella giornata di domani dovrà difendersi dall’attacco della brasiliana Bruna De Castro Wurts, attualmente al terzo posto con 121.600.

In campo maschile Alessandro Liberatore ha conquistato il primato in una classifca corta, eseguendo un buon primo segmento di gara contrassegnato dalla realizzazione del doppio axel, del triplo lutz e della combinazione triplo toeloop/ritt/thoren/triplo salchow, oltre che dalla combinazione di trottole tacco sinistra/tacco destra/ abbassata e tacco destra, ricevendo una valutazione dall’8.6 al 9.1 nel tecnico e dal 9.0 al 9.5 nell’artistico per un totale di 127.600. Distante solo pochi centesimi si è piazzato in seconda posizione con 127.100 l’argentino Edgar Waterbor, leggermente più distante il pattinatore spagnolo Pau Garcia Dormec, al terzo posto con 124.100.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Raniero Corbelletti (FISR)