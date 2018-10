Pattinaggio a rotelle, Olimpiadi Giovanili 2018: Vincenzo Maiorca argento e Giorgia Valanzano bronzo nella combinata

La combinata del pattinaggio a rotelle sorride ai colori azzurri in queste Olimpiadi Giovanili 2018 di Buenos Aires (Argentina). Sulla pista del Paseo de la Costa Roller Sports Vincenzo Maiorca e Giorgia Valanzano conquistano due medaglie prestigiose, ovvero un argento e un bronzo frutto dell’ultima specialità disputata oggi, ovvero i 500 metri sprint.

Entrambi qualificati alle finali della distanza, i due italiani si sono fatti valere. La Valanzano, giungendo seconda alle spalle della colombiana Gabriela Isabel Rueda Rueda (oro), è riuscita a prendersi il terzo posto concludendo a quota 36 punti dietro alla citata atleta sudamericana e alla francese Honorine Barrault. Una prestazione degna di lode per la nostra rappresentante che aveva terminato quarta nella prima giornata.

CLASSIFICA FINALE COMBINATA FEMMINILE

1 1 RUEDA RUEDA Gabriela Isabel COL 14 14 14 42

2 4 BARRAULT Honorine FRA 11 13 12 36

3 3 VALANZANO Giorgia ITA 13 12 11 36

4 5 LANGA Nerea ESP 10 11 13 34

5 2 WANG Kuanchih TPE 12 10 8 30

6 8 ARIAS Maria ECU 8 6 10 24

7 10 MARIN TORRES Ashly Catalina CHI 9 9 5 23

8 11 FERREIRA Carolina POR 6 7 9 22

9 7 OTTO Angelina GER 4 9 6 19

10 12 ILLANES Fernanda ARG 5 2 7 14

11 6 van BEIJNUM Marit NED 7 5 2 14

12 13 STOGDALE Giselle AUS 2 4 4 10

13 9 LOKVENCOVA Andrea CZE 3 3 3 9

14 14 SRISATHITHA Patjira THA 1 1 1 3

Per quanto concerne Maiorca, lo sviluppo della gara è stato alquanto particolare. Nella fase concitata dello sprint infatti il rotellista di Cina Taipei Chiawei Chang, il colombiano Jhony Andres Angulo Reina e l’olandese Merijn Scheperkamp sono venuti a contatto consentendo al nostro portacolori di vincere in solitaria. Tuttavia il terzo posto ha permesso ad Angulo Reina di mantenere la vetta dell’overall (39 punti) e di precedere il nostro Vincenzo (38 punti), comunque eccellente in questa combinata. Bronzo, invece, per Scheperkamp (30 punti).

CLASSIFICA FINALE COMBINATA MASCHILE

1 16 ANGULO REINA Jhony Andres COL 12 14 13 39

2 18 MAIORCA Vincenzo ITA 14 10 14 38

3 19 SCHEPERKAMP Merijn NED 11 11 8 30

4 20 CHANG Chiawei TPE 13 4 12 29

5 23 SCHELLING Nahuel ARG 9 9 11 29

6 27 CHEN Tao CHN 6 12 10 28

7 15 CHEON Jongjin KOR 7 13 5 25

8 22 SARMIENTO David ECU 4 7 9 20

9 21 FOUSSADIER Ewen FRA 10 5 4 19

10 17 SUTTELS Jason Jo C BEL 5 6 6 17

11 24 MARDONES Ignacio CHI 3 3 7 13

12 25 GALAR ORRIO Ivan ESP 8 1 3 12

13 26 RODRIGUEZ Gustavo VEN 2 8 1 11

14 28 MYINT Alex AUS 1 2 2 5













giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Fisr