Pallanuoto, terzo turno preliminare Champions League 2018-2019: Strasburgo-Sport Management 4-10. Mastini devastanti, il ritorno sarà una formalità

La BPM Sport Management è ad un passo dalla fase a gironi della Champions League di pallanuoto: i Mastini si impongono in casa dei transalpini dello Strasburgo per 4-10 nell’andata del terzo turno preliminare ed al ritorno in casa dovranno soltanto amministrare il cospicuo vantaggio per festeggiare la meritata qualificazione.

Primo quarto devastante della formazione italiana: Di Somma apre le marcature a 7’05”, Luongo lo imita a 5’23”, poi ancora Di Somma sigla lo 0-3 a 4’32”, infine arriva anche il gol di Bruni in superiorità numerica a 3’37” per lo 0-4 con il quale i Mastini indirizzano sin da subito la sfida.

Secondo periodo più equilibrato, i francesi migliorano in difesa, ma Fondelli riesce a bucare ancora la difesa avversaria a 3’30”, ma a 3″ dalla sirena di metà gara lo Strasburgo con Bratic trova la rete dell’1-5 con il quale si va al secondo intervallo. Mastini padroni della contesa.

Nella terza frazione i Mastini tornano a mordere: Luongo va in gol in superiorità a 5’33”, poi si ripete a uomini pari a 3’11”. Padroni di casa in gol con Jablonski a 1’12”, ma la Sport Management a 55″ si porta nuovamente a +6 grazie alla rete del 2-8 di Casasola che manda le squadre all’ultimo riposo.

Nell’ultimo quarto reazione dei francesi, che in meno di un minuto vanno in rete per due volte: a 5’41” gol di Bratic, a 4’45” marcatura di Markovic per il 4-8. Nel finale però Luongo sale ancora in cattedra e ristabilisce le distanze siglando prima il personale poker a 1’54” e poi la cinquina a 24″. Finisce 4-10, la fase a gironi è vicinissima per i Mastini.













Foto: Comunicato BPM Sport Management

