Pallanuoto, Serie A1 2018-2019: si gioca la terza giornata. Pro Recco riparte da Roma, Brescia e BPM per allungare

Dopo la scoppola arrivata dal Giudice Sportivo, che ha assegnato la vittoria a tavolino al Posillipo per la mancata disputa della gara nello scorso turno di campionato, nella terza giornata della Serie A1 di pallanuoto la Pro Recco riparte da Roma: i liguri sono chiamati a non perdere terreno ulteriore da Sport Management e Brescia.

I Mastini saranno di scena a Catania mentre i bresciani attenderanno il Savona: in tutti i casi il risultato non è in dubbio, almeno sulla carta, e i campioni d’Italia dovrebbero restare a -3. Occhio anche alla terza capolista, il Posillipo, che dopo aver viste riconosciute le proprie ragioni dalla giustizia sportiva, attenderà il Trieste per continuare a rimanere in vetta.

Bogliasco e Florentia sono chiamati a muovere la loro classifica, dopo le prime due sconfitte: i liguri attendono la Lazio, mentre i toscani saranno di scena a Siracusa, dove sfideranno l’Ortigia, priva di Vapenski per due turni. Infine a Genova incontro tra Quinto e Napoli, squadre appaiate a quota tre in classifica.

Dopo due giornate in testa infatti ci sono Sport Management, Brescia e Posillipo a punteggio pieno, mentre sono sul fondo della graduatoria Catania, Florentia e Bogliasco, ancora ferme al palo. Le altre otto formazioni sono a quota tre, con una vittoria ed una sconfitta nelle prime partite.













Foto: Claudio Bosco / Live Photo Sport

roberto.santangelo@oasport.it