Pallanuoto, Serie A1 2018-2019: Pro Recco-Posillipo 0-5. Il Giudice Sportivo dà partita persa ai liguri, che annunciano ricorso

Si è fatta attendere più a lungo del solito, ma alla fine è arrivata la sentenza del Giudice Sportivo: Pro Recco-Posillipo, partita valida per la seconda giornata del campionato di Serie A1 di pallanuoto, non disputata sabato scorso per indisponibilità della piscina di Sori, è stata data vinta a tavolino per 0-5 alla formazione campana.

Versioni contrastanti circa le tempistiche degli eventi erano emerse fin da subito nei comunicati rilasciati subito dopo la mancata disputa dalle due società, ma oggi il Giudice Sportivo, attenendosi a quanto riferito dagli arbitri nel referto di gara ha deciso di punire la compagine ligure con la sconfitta ed un’ammenda pecuniaria.

Dunque al momento risultano in vetta al campionato Sport Management, Brescia e Posillipo, con sei punti, mentre la Pro Recco resta a quota tre e vede interrompersi la striscia di 32 partite di campionato senza sconfitte. La società ligure però ha già annunciato reclamo alla Corte d’Appello Sportiva per vedere riconosciute le proprie ragioni.













Foto: Renzo Brico

