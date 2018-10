Pallanuoto, Serie A1 2018-2019: parte il campionato. La corsa della Pro Recco ricomincia da Bogliasco, posticipo a Siracusa

Sabato prossimo inizia la Serie A1 di pallanuoto: in 14 correranno per il titolo di campione d’Italia, anche se la Pro Recco appare sempre un gradino sopra tutte le altre contendenti. Proveranno ad insidiare i liguri Brescia e Sport Management, ma l’impresa appare davvero ardua.

La rincorsa dei campioni d’Italia al 14° titolo consecutivo riparte poco lontano da casa: derby ligure a Bogliasco per i recchelini. In contemporanea il Brescia ospiterà il Napoli e la Sport Management sarà di scena in casa della Roma. Queste tre sfide dovrebbero avere un destino segnato a favore delle tre grandi potenze del nostro campionato.

I primi tre punti però verranno assegnati nella sfida tra Posillipo e Catania, scontro interessante tra due formazioni con lo stesso obiettivo, ovvero la salvezza diretta evitando la lotteria dei play-out. Il Savona visto nelle prime uscite rischia contro la Florentia, mentre interessante anche la sfida tra il Quinto ed il Trieste, per una sfida che potrebbe già valere tre punti di platino per la salvezza.

La giornata si chiuderà mercoledì a Siracusa, con la sfida tra Ortigia e Lazio, che vede sulla carta i siciliani favoriti, ma molto dipenderà da quante energie i siracusani conserveranno dopo la tre giorni di qualificazione ai quarti di Euro Cup, dove sono inseriti in un girone difficilissimo, che però si giocherà proprio in Sicilia.

Di seguito il programma completo del primo turno della Serie A1 di pallanuoto:

1^ Giornata – sabato 13 ottobre 2018

16:30 C.N. POSILLIPO – NUOTO CATANIA

18:00 R.N. SAVONA – R.N. FLORENTIA

18:00 ROMA NUOTO – BANCO BPM SPORT MANAGEMENT

18:00 BOGLIASCO BENE – PRO RECCO N e PN

18:00 IREN GENOVA QUINTO – PALLANUOTO TRIESTE

18:00 A.N. BRESCIA – C.C. NAPOLI

1^ Giornata – mercoledì 17 ottobre 2018

15:00 C.C. ORTIGIA – S.S. LAZIO NUOTO

CLICCA QUI PER SCARICARE IL CALENDARIO DELLA REGULAR SEASON DELLA SERIE A1 DI PALLANUOTO













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LivePhotoSport Claudio Bosco

roberto.santangelo@oasport.it