Pallanuoto, Serie A1 2018-2019: i migliori italiani della seconda giornata. Occhio al millennial Antonucci, Panerai e Rocchi trascinano Trieste

La seconda giornata della Serie A1 di pallanuoto vive ancora della querelle tra Pro Recco e Posillipo sulla gara non disputata sabato. Mentre si attendono le decisioni del Giudice Sportivo in merito, vincono BPM Sport Management e Brescia. In coda punti pesanti per Trieste e Lazio, infine successi anche per Roma e Napoli. Andiamo a scoprire i migliori italiani del secondo turno della Serie A1 di pallanuoto.

Stefano Luongo (BPM Sport Management): tripletta per il capitano dei Mastini, che dominano la sfida contro Savona, accentuandone l’avvio di stagione non esaltante. Dopo la sensazionale vittoria in Champions League contro i campioni d’Europa dell’Olympiacos, prosegue il suo magic moment.

Valerio Rizzo (Brescia): tripletta per lui nella bella vittoria in casa della Florentia. Il Brescia quest’anno studia da grande, per fare bene in Europa ed insidiare il trono della Pro Recco in Italia. Molto importante per lottare su tutti i fronti sarà il suo apporto in termini di reti realizzate.

Federico Panerai (Trieste): giunto in punta di piedi dalla Sport Management, cala il poker alla seconda uscita, portando alla compagine alabardata tre punti pesantissimi in uno scontro diretto per la salvezza. La stagione triestina passa dalla sua vena realizzativa.

Niccolò Rocchi (Trieste): altro grande acquisto della formazione triestina in chiave salvezza. Tripletta per lui nella trionfale uscita contro Bogliasco, segna due gol nel finale che spezzano tutti i sogni di rimonta dei liguri. Sarà molto interessante vederlo all’opera in partite più tirate.

Mattia Antonucci (Lazio): occhio a questo classe 2000, non ancora maggiorenne, che trascina i biancocelesti al successo contro il Quinto con un poker di pregevole fattura. Il miglior millennial di giornata, da seguire in ottica Settebello per il prossimo futuro della Nazionale.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Comunicato Stampa BPM Sport Management

roberto.santangelo@oasport.it