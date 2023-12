Pallanuoto, i migliori italiani della dodicesima giornata di A1. Cassia sempre devastante, Di Fulvio in forma per il Settebello

Dodicesima e penultima giornata di questa prima fase per il campionato di Serie A1 di pallanuoto al maschile. Match disputati tra mercoledì e sabato, andiamo a vedere com’è andata con i migliori azzurri in acqua.

MIGLIORI ITALIANI DODICESIMA GIORNATA A1 PALLANUOTO

Francesco Cassia: mostruoso. Altre cinque reti per l’attaccante dell’Ortigia contro la Roma Vis Nova, è sempre il miglior marcatore del campionato e prosegue con una media devastante. Gli occhi di Sandro Campagna sono su di lui.

Mario Del Basso: uno dei colpi dell’estate dell’AN Brescia. Contro l’Iren Genova Quinto gioca forse la sua miglior partita da quando veste la calottina dei Leoni e trova quattro reti.

Stefano Luongo: De Akker che continua a trovare vittorie grazie anche alle reti (cinque contro il Salerno) del suo attaccante di punta. Il veterano ex Brescia e Recco ha ancora tanta voglia di segnare e di essere decisivo.

Francesco Di Fulvio: è stato fermo per qualche settimana a causa di un problema fisico, adesso però è tornato in acqua ed ha alzato i ritmi. Nella seconda parte di stagione il fenomeno azzurro sarà fondamentale per la Nazionale e per la Pro Recco, intanto inizia a timbrare a raffica il cartellino come per il poker al Telimar.

Photo LiveMedia/Marco Todaro