Pallanuoto, Serie A1 2018-2019: i giovani italiani che si metteranno in luce. Il futuro del Settebello è qui!

Quest’anno avremo modo di vedere nella Serie A1 di pallanuoto diversi millennials molto interessanti, soprattutto nelle formazioni non di primissima fascia, dove avranno anche modo di trovare spazio e mettersi in mostra. Chissà che nel futuro di alcuni di questi non ci sia il Settebello!

Inciderà molto sulla loro stagione il minutaggio, ma la BPM Sport Management in questa stagione ha riunito i gemelli Alessio Vittorio e Giacomo Marchetti, che hanno appena compiuto 15 anni: il primo difensore, il secondo attaccante (prelevato dal Mantova), potranno stupire.

Vuole esplodere ad Ortigia il centrovasca classe 2002 Francesco Cassia, ma la formazione che maggiormente punterà sui giovani è il Savona, che ha una rosa infarcita di atleti classe 2001 e 2002. Si segnalano, su tutti, i nomi del difensore Pietro Ricci e del centroboa Simone Bertino, entrambi del 2002,

A Napoli Alessandro Zizza, del 2001, ha già mostrato sprazzi di talento, mentre sono molto interessanti gli acquisti del Posillipo di Massimo e Gianpiero Di Martire, presi in coppia proprio dal Napoli, che potrebbero trovare più spazio in questa stagione (il primo è classe 2000, il secondo 2001).

Si parla un gran bene a Catania dell’etneo Ruben Riolo, difensore che ha appena compiuto 17 anni, nuovo acquisto dall’Etna Waterpolo, mentre la Lazio potrebbe vedere spiccare il volo al difensore Luigi Marini (2002) ed al centrovasca Matteo Biancolilla (2001).

CLICCA QUI PER SCARICARE IL CALENDARIO DELLA REGULAR SEASON DELLA SERIE A1 DI PALLANUOTO













Foto: LivePhotoSport Claudio Bosco

roberto.santangelo@oasport.it