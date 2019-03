Pallanuoto, Serie A1 2019: i migliori italiani della ventesima giornata. Brilla Andrea Fondelli

Prosegue senza soste la regular season di pallanuoto maschile: ci avviciniamo alla fase più importante dell’anno per il campionato di Serie A1, quella delle finali. Andiamo a scoprire i migliori italiani della ventesima giornata.

Andrea Fondelli: sta sempre più prendendo le redini della Sport Management. La stella della Nazionale sta continuando a dispensare eccellenti prestazioni per la sua BPM: sabato si esalta, con giocate di classe e quattro reti messe a segno nella trionfale vittoria dei Mastini in casa con il Trieste.

Alessandro Vitale: il Capitano della Lazio Nuoto Under 20 Campione d’Italia nel 2016, cresciuto con i colori biancocelesti, sta cominciando a prendersi le sue soddisfazioni anche in prima squadra. Se nella sfida con la Pro Recco era difficile esaltarsi con la squadra, la gioia arriva a livello individuale con quattro reti.

Biagio Borrelli: gran performance in una sfida fondamentale per il centroboa classe 1996. Tre reti e tante espulsioni conquistate al centro: arriva la vittoria per la Canottieri Napoli nella sfida salvezza con il Catania.

Stefano Luongo: non solo Fondelli. È lui il bomber della BPM Sport Management: continua a timbrare reti su reti (altre quattro sabato). Un vero e proprio cannoniere per i Mastini.

Foto: Comunicato Stampa Sport Management