Pallanuoto femminile, A1 2018-2019: risultati e classifica della seconda giornata. Poche sorprese, vincono le favorite

Torna, dopo una settimana di pausa, il campionato femminile di pallanuoto con la seconda giornata che ha visto in acqua cinque incontri, come di consueto nel primo pomeriggio di sabato. Poche sorprese, con tutte le favorite che riescono ad imporsi. Nessun problema per Plebiscito Padova e Orizzonte Catania che dilagano rispettivamente contro F&D h2O e Milano, rimanendo in vetta a punteggio pieno. Una coppia a due lunghezze di distacco: SIS Roma (vittoria per 6-4 a Firenze con la Florentia) e Rapallo (successo nel derby con il Bogliasco). Vince anche la CSS Verona su Torre del Grifo. Andiamo a rivivere questa giornata con i risultati e la classifica aggiornata.

Seconda giornata

CSS Verona-Torre del Grifo 11-6

Rapallo Pallanuoto-Bogliasco Bene 16-5

F&D h2O-Plebiscito Padova 1-15

RN Florentia-SIS Roma 4-6

Ekipe Orizzonte-Kally NC Milano 16-5

Classifica

L’EKIPE ORIZZONTE 6 PLEBISCITO PADOVA 6 RAPALLO PN 4 SIS ROMA 4 RN FLORENTIA 3 CSS VERONA 3 BOGLIASCO BENE 3 KALLY NC MILANO 0 F&D H2O 0 TORRE DEL GRIFO 0

Foto: Griffoni