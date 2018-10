Hockey prato, A1 2018-2019: sesta giornata. Colpaccio Bonomi, impresa con il Bra! In vetta anche l’Amsicora

Sesta giornata per il campionato di A1 di hockey su prato. Nel big match arriva una grandissima sorpresa: colpaccio per il Bonomi che supera con una doppietta di Asuni per 2-1 i campioni d’Italia del Bra portandosi in vetta. A pari punti con i lomellini troviamo l’Amsicora: 5-2 nel derby con la Juvenilia con tripletta di uno scatenato Mura. Prova a tenere il passo delle migliori il Bologna che supera nella Capitale la Roma. Successi anche per Pisa, di misura sul Padova, e Adige, in trasferta sulla Tevere EUR. Pareggio tra Ferrini e Valchisone. Andiamo a rivivere questo turno con i risultati e la classifica aggiornata.

Risultati sesta giornata

CUS Pisa-CUS Padova 2-1 (Araoz, Malucchi – PIS; Sacco – PAD)

HC Roma-HT Bologna 1-3 (Ardito F. -ROM; Ehsan, Amorosini, Stasuyk – BOL)

HP Valchisone-Pol. Ferrini 2-2 (Cavallo L., Grosso Salem – VAL; Mohamed Mahmoud, Bosso Mac Donnel – FER)

SG Amsicora-Pol. Juvenilia 5-2 (Mura 3, Mureddu, Paziuk -AMS; Koshelenko, Atzeni – JUV)

Hockey Bonomi-HC Bra 2-1 (Asuni 2 – BON; Giuliani – BRA)

Tevere EUR-UHC Adige 1-4 (Corsi – TEV; Pellegrini, Jaroszewski O. 2, Matteotti – ADI)

Classifica

Rank Squadre Punti Giocata Vinte Pareggiate Sconfitte Points home Points away Diff Percentuale vittorie 1 SG AMSICORA 15 6 5 0 1 9 6 26 – 14 0.833 2 SH P. BONOMI 15 6 5 0 1 9 6 23 – 11 0.833 3 HC BRA 13 6 4 1 1 9 4 16 – 8 0.750 4 H. TEAM BOLOGNA 12 6 4 0 2 9 3 17 – 16 0.667 5 HP VALCHISONE 10 6 3 1 2 7 3 20 – 17 0.583 6 UHC ADIGE 9 6 3 0 3 6 3 13 – 14 0.500 7 HC ROMA 9 6 3 0 3 9 0 17 – 15 0.500 8 POL JUVENILIA 7 6 2 1 3 7 0 11 – 18 0.417 9 CUS PISA 6 6 2 0 4 6 0 12 – 16 0.333 10 CUS PADOVA 6 6 2 0 4 6 0 14 – 19 0.333 11 ASD TEVERE EUR H. 3 6 1 0 5 0 3 10 – 18 0.167 12 POL. FERRINI 1 6 0 1 5 0 1 13 – 26 0.083

Foto: Andrea Lusso