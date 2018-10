Pallanuoto femminile, A1 2018-2019: risultati e classifica della prima giornata. Orizzonte devastante, pareggio tra Roma e Rapallo

Subito una spettacolare prima giornata per quanto riguarda il campionato femminile di pallanuoto di A1. L’Ekipe Orizzonte Catania parte da favorita per la vittoria finale e vola alla grande all’esordio, con un 26-2 sulla matricola Torre del Grifo. Vittorie anche per Florentia, in trasferta a Milano, Bogliasco e Plebiscito Padova. Bellissimo match a Roma dove le capitoline della SIS sono state fermate sul pareggio dal Rapallo. Andiamo a rivivere questo primo turno con i risultati e la classifica aggiornata.

Prima giornata

N.C. Milano-Florentia 5-8 (Cordovani 4)

Arbitri Bianco D. e Piano

Torre del Grifo-L’Ekipe Orizzonte 2-26 (Palmieri 5)

Arbitri: L. Bianco e Schiavo

Bogliasco 1951-F&D H2O 14-4 (Dance, Millo G., Rambaldi e Clementi 3)

Arbitri Cataldi ed Ercoli

Sis Roma-Rapallo 7-7 (Cocchiere A. 3)

Arbitri Colombo e Zedda

Lantech/Longwave Plebiscito-Css Verona 14-6 (Armit 4)

Arbitri Alfi e Pascucci

Foto: FB Orizzonte Catania