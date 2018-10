Pallanuoto femminile, A1 2018-2019: la seconda giornata. Derby tra Rapallo e Bogliasco, l’Orizzonte Catania vuol continuare a vincere

Torna, dopo una settimana di stop, il consueto appuntamento al sabato pomeriggio con il campionato femminile di pallanuoto di A1. Cinque gli incontri che si disputeranno per quanto riguarda la seconda giornata della massima competizione nazionale.

Vuol continuare a vincere L’Ekipe Orizzonte Catania, grande favorita per il trionfo finale: le siciliane ospitano il Kally NC Milano, squadra comunque da non sottovalutare. In Liguria tempo di derby con la sfida tra Rapallo e Bogliasco. Trasferta per il Plebiscito Padova con la neopromossa F&D h2O. Interessante la sfida tra Florentia e Roma. Apre il quadro degli incontri l’incontro tra CSS Verona e Torre del Grifo.

2^ giornata

13.45 CSS Verona-Torre del Grifo

Arbitri: Ferrari e Paoletti

Delegato: Inganamorte

15.30 Rapallo Pallanuoto-Bogliasco Bene live su Waterpolo Channel

Arbitri: Taccini e Brasiliano

15.00 F&D h2O-Plebiscito Padova

Arbitri: Nicolosi e Collantoni

Delegato: Tenenti

15.00 RN Florentia-SIS Roma

Arbitri: Savarese e Guarracino

Delegato: Sorgente

16.30 Ekipe Orizzonte-Kally NC Milano

Arbitri: Braghini e Scappini

Delegato: Marchisello













Foto: Griffoni