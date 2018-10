Beach volley, World Tour 2018 Chetumal. Inattesa sconfitta per Menegatti/Orsi Toth, solo none in Messico

Si chiude male, con una inattesa sconfitta che compromette la rincorsa ad un podio tutt’altro che impossibile, il 2018 di Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth che escono di scena agli ottavi di finale del torneo 3 Stelle di Chetumal in Messico. Ad eliminare le azzurre sono state le statunitensi Ledoux/Urango, coppia che si è formata appositamente per questo torneo e che ha trovato la classica giornata di grazia. La coppia nordamericana ha vinto 2-0 al termine di un match rocambolesco, nel quale le azzurre hanno commesso una valanga di errori. Nel primo set si è giocato punto a punto e la volata finale ha premiato la coppia a stelle e strisce (21-19). Nel secondo parziale Menegatti/Orsi Toth sembravano aver ripreso in mano le redini del gioco, riuscendo a portarsi avanti 10-6 e 17-14 ma le statunitensi hanno trovato la serie giusta al servizio nel finale ed hanno ribaltato la situazione vincendo 21-19 e qualificandosi per i quarti di finale. Le azzurre torneranno in campo in tornei ufficiali soltanto nel 2019.

Sedicesimi di finale: Jupiter/Chamereau (Fra)-Ledoux/Urango (Usa) 0-2 (12-21, 10-21), Dabizha/Abalakina (Rus)-Yoken/Ogren (Swe) 1-2 (19-21, 21-13, 13-15), Sinnema/Bloem (Ned)-Freiberger/Teufl (Aut) 2-0 (21-14, 21-11), Hjortland/Kjølberg (Nor)-Suzuki/Sakaguchi (Jpn) 0-2 (20-22, 16-21), Placette/Richard (Fra)-Smith/Pardon (Usa) 2-0 (21-18, 21-19), Suzuki/Murakami (Jpn)-Dicello/Pollock (Usa) 0-2 (18-21, 18-21), Lehtonen/Ahtiainen (Fin)-Gutierrez/Valdez (Mex) 2-0 (21-9, 21-16), Howard/Reeves (Usa)-Kvapilova/Kubickova (Cze) 1-2 (21-13, 16-21, 16-18)

Ottavi di finale: Menegatti/Orsi Toth (Ita)-Ledoux/Urango (Usa) 0-2 (19-21, 19-21), Revuelta/Orellana (Mex)-Yoken/Ogren (Swe), Tainá/Victoria (Bra)-Sinnema/Bloem (Ned), McNamara/McNamara (Can)-Suzuki/Sakaguchi (Jpn), Walsh Jennings/Sweat (Usa)-Placette/Richard (Fra), Maria Clara/Elize Maia (Bra)-Dicello/Pollock (Usa), Bocharova/Voronina (Rus)-Lehtonen/Ahtiainen (Fin), Wilkerson/Bansley (Can)-Kvapilova/Kubickova (Cze).