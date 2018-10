Pallanuoto, Europa Cup 2018-2019: Montenegro-Italia. Programma, orario e tv

Domani, martedì 23 ottobre, a Podgorica, il Montenegro sfiderà alle ore 18.00 l’Italia nella gara valida per la prima giornata dell’Europa Cup maschile di pallanuoto: il Settebello è chiamato subito ad una trasferta in una vasca che sicuramente diventerà molto calda col passare dei minuti.

Quest’anno la competizione diviene particolarmente importante: ci sono in palio infatti quattro posti per le Finali della World League, competizione che regalerà il primo pass per Tokyo 2020. Al momento la partita sarà visibile soltanto in streaming sul sito della Federazione Internazionale.

Martedì 23 ottobre, ore 18.00

Pallanuoto Europa Cup

Italia-Montenegro

diretta streaming su FINA TV













Foto: katacarix shutterstock.com

roberto.santangelo@oasport.it