Pallanuoto, Euro Cup 2018-2019: sorteggiati i gironi, l’Ortigia giocherà in casa a Siracusa

Sorteggiati oggi i gironi per quanto riguarda la seconda manifestazione europea per club per la pallanuoto: l‘Euro Cup. Secondo turno di qualificazione, poi si passerà alla fase ad eliminazione diretta (i quarti di finale, ai quali accederanno le prime due dei rispettivi gironi, oltre alle terze dei raggruppamenti di Champions League). Presente anche una squadra italiana, l’Ortigia, che si giocherà in casa il passaggio del turno: gruppo molto duro l’E con Orvosi, Barcelona e Mornar. Appuntamento dal 12 al 14 ottobre.

Euro Cup – 2° turno di qualificazione (12-14 ottobre)

Gruppo E (a Siracusa): Orvosi, Barcelona, Mornar, Ortigia.

Gruppo F (a Marsiglia): Primorac, Marsiglia, Vasutas, Primorje.













Foto: LivePhotoSport Claudio Bosco