Pallanuoto, Euro Cup 2018-2019: capolavoro Ortigia, è ai quarti di finale!

Capolavoro dell’Ortigia, l’Italia della pallanuoto al maschile può esultare: avrà una squadra nei quarti di finale di Euro Cup. La compagine siciliana è riuscita infatti a centrare l’accesso alla fase ad eliminazione diretta della seconda manifestazione continentale per importanza, grazie alla vittoria odierna per 10-9 sul Mornar. Partita davvero equilibratissima e decisa da una giocata da opportunista di Espanol proprio allo scadere. Successo e qualificazione agguantata, risultato davvero mostruoso per i siculi.

ORTIGIA-MORNAR 10-9 (1-2, 3-2, 2-1, 4-4)

Ortigia: Caruso, Cassia, Abela, Jelaca, Di Luciano 1, Farmer, Giacoppo 2, Español 6 (2 rig.), Rotondo, Vapenski, Susak 1, Napolitano, Pellegrino. All. Piccardo

Mornar: Podrug, R. Buric 3 (1 rig.), Butic 2, M. Vrdoljak 2, Calic 1, Solje, Krolo 1, Pavlovic, R. Akrap, I. Zivkovic, Duzevic, D. Akrap, Prkic. All. Z. Vrdoljak

Arbitri: Birakis (Gre) e Mustata (Rou)

Note: sup. num. Ortigia 3/9, Mornar 4/9. Rigori: Ortigia 2/2, Mornar 1/1













gianluca.bruno@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LivePhotoSport Claudio Bosco