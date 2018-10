Pallamano, Serie A maschile: Conversano e Bolzano in vetta, Trieste vince ancora

La Serie A di pallamano maschile non conosce pausa, e ha vissuto questo fine settimana il suo quinto turno, in cui non hanno deluso le due capoliste della classifica: Bolzano e Conversano. Gli altoatesini si sono imposti nel derby di Merano per 25-19 grazie alle 8 reti di un finalmente convincente Stefano Arcieri, mentre per i pugliesi si registra il successo per 31-27 sulla Ego Siena.

Quarto successo consecutivo per il Trieste di Bozidar Lekovic, vittorioso a Gaeta 29-23 con 7 realizzazioni del suo terzino, con un ritrovato Pressano capace di avere la meglio 27-22 sul Cingoli al PaLavis, compiendo un importante balzo in classifica. Chiudono il quadro il 32-27 esterno del Brixen su un Bologna sempre più in crisi, e il derby lombardo nel posticipo tra Cassano Magnago e Metelli Cologne, vinto dai secondi per 28-29. Rinviata al 30 ottobre la sfida tra Fondi e Junior Fasano.

Classifica: Bolzano 9 pti, Conversano 9, Trieste 8, Cassano Magnago 6, Metelli Cologne 6, Brixen 5*, Pressano 5, Ego Siena 4, Banca Popolare di Fondi 3*, MFoods Carburex Gaeta 3, Acqua & Sapone Junior Fasano 2*, Alperia Merano 2*, Bologna United 2, Cingoli 2.

*una partita in meno

Foto: FIGH