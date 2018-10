Olympiakos-Olimpia Milano, Eurolega basket 2019: orario d’inizio e come vederla in tv e streaming

L’Olimpia Milano vola ad Atene per sfidare l’Olympiacos nella terza giornata della stagione regolare di Eurolega. La squadra di Pianigiani scende ancora in campo dopo il ko casalingo con il Real Madrid di due giorni fa, con l’Armani Exchange che ha assaporato per almeno trenta minuti la vittoria contro i campioni in carica.

Milano vuole essere protagonista anche su uno dei campi più caldi d’Europa e contro una squadra che punta alle Final Four e che si trova attualmente in testa alla classifica a punteggio pieno. I greci, alla prima loro sfida casalinga della loro stagione europea, hanno prima sconfitto il Khimki Mosca e poi si sono ripetuti anche sul campo del Baskonia.

Olympiacos-Olimpia Milano si giocherà stasera alle 20.00. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su Eurosport Player. Sarà possibile seguirla anche con noi visto che OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale del match. Di seguito il programma completo.

IL PROGRAMMA COMPLETO

Venerdì 19 ottobre

Ore 20.00: Olympiacos-Olimpia Milano.

Diretta streaming su Eurosport Player e diretta scritta su OA Sport













