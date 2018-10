Golf, WGC-HSBC Shanghai: Francesco Molinari assieme ai big in Cina, c’è anche Andrea Pavan

Questa notte, a Shanghai, prenderà il via il WGC-HSBC Champions, dove WGC è l’acronimo di World Golf Championsip, che riunisce quattro grandi tornei sotto questa sigla, di cui questo è l’ultimo in ordine temporale. Sul par 72 dello Sheshan International Golf Club si riuniscono 78 tra i migliori giocatori dei tre tour per i quali questo torneo è valido: PGA, europeo e asiatico.

Tornano in scena molti dei big del panorama mondiale, tra cui anche il nostro Francesco Molinari, che arriva da numero 6 del mondo e dall’anno migliore della sua carriera, con una Ryder Cup da antologia, l’Open Championship, il BMW Championship e il Quicken Loans National quali soddisfazioni più grandi del 2018. Da parte sua c’è la voglia di riscattare un British Masters in cui è stato in ombra, anche se non è stato l’unico a pagare le difficili condizioni atmosferiche di questo torneo. Con il torinese c’è Andrea Pavan, che proviene da un buon periodo di forma, avendo vinto il D+D Czech Real Masters ed essendo entrato nella top 20 degli ultimi tre tornei giocati sul tour europeo, col picco del quinto posto conseguito all’Alfred Dunhill Links Championship.

I nostri due golfisti ne troveranno altri 76 in Cina, tra cui i primi tre giocatori del mondo: Brooks Koepka (che lo è diventato vincendo la CJ Cup @ Nine Bridges), Dustin Johnson e Justin Rose. C’è anche Rory McIlroy, ma questi quattro non sono i soli nomi importanti presenti: c’è il numero 8 del ranking mondiale, lo spagnolo Jon Rahm, come pure il numero 10, Jason Day, ma c’è anche una nutrita rappresentanza di coloro che sono stati in campo, per un verso o per l’altro, nell’ultima Ryder Cup: Tommy Fleetwood, Tyrrell Hatton, Tony Finau, Matthew Fitzpatrick, Thorbjorn Olesen sono solo alcuni. Questo senza dimenticare le presenze del belga Thomas Pieters, dell’argentino Emiliano Grillo, dell’australiano Brett Rumford, del giapponese Hideki Matsuyama.

Sono presenti molti degli ex vincitori dal 2009 in avanti, quando il torneo è entrato definitivamente a far parte della gerarchia anche del tour europeo: abbiamo lo stesso Molinari (che trionfò nel 2010), Ian Poulter, Rose, Johnson, Matsuyama e Russell Knox.

Per quanto concerne gli orari di partenza dei nostri giocatori, Pavan partirà all’una di notte italiana (le nove a Shanghai) e Molinari alle 2:55, ultimo a farlo assieme a McIlroy e Johnson.













