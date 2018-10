Olimpiadi Giovanili 2018: tutti gli italiani in gara domenica 14 ottobre. Programma, orari e tv

Domenica 14 ottobre è in programma la sesta giornata delle Olimpiadi Giovanili 2018 che si disputeranno a Buenos Aires fino al 18 ottobre. I migliori talenti si daranno battaglia per la conquista delle ambite medaglie a cinque cerchi con la speranza che in futuro possono lottare anche per i titoli tra i grandi.

Di seguito il calendario completo con tutto il programma dettagliato, gli orari e gli italiani di domenica 14 ottobre alle Olimpiadi Giovanili 2018. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Eurosport, in diretta streaming su Eurosport Player, in diretta streaming su Olympic Channel e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

DOMENICA 14 OTTOBRE:

13.30-19.40 GOLF – Prova a squadre (mista), four-ball stroke play

14.00-15.30 TUFFI – 3 m (maschile), preliminari: Antonio Volpe

14.00-21.50 BEACH VOLLEY – Ottavi di finale (maschile)

14.00-21.50 BEACH VOLLEY – Ottavi di finale (femminile): Claudia Scampoli/Nicol Bertozzi

14.00-16.25 TIRO CON L’ARCO – Prova a squadre internazionali (mista), ottavi di finale

15.00-16.15 LOTTA – 48 kg (maschile), qualificazioni

15.00-16.15 LOTTA – 55 kg (maschile), qualificazioni

15.00-16.15 LOTTA – 65 kg (maschile), qualificazioni

15.00-16.15 LOTTA – 80 kg (maschile), qualificazioni

15.00-16.15 LOTTA – 110 kg (maschile), qualificazioni

15.00-18.00 TENNISTAVOLO – Prova a squadre internazionali (mista), ottavi di finale

15.00-20.00 BASKET 3X3 – Fase a gironi (maschile): Italia vs Kazakhstan, Italia vs Belgio

15.00-20.00 BASKET 3X3 – Fase a gironi (femminile)

15.00-23.00 TENNIS – Singolare (femminile), Finale per l’oro

15.00-23.00 TENNIS – Doppio (misto), Finali

15.00-23.00 TENNIS – Doppio (maschile), Finale per l’oro

16.00-21.30 CICLISMO – Combined team event (maschile), prova su strada: Simone Avondetto, Tommaso Dalla Valle

16.00-21.30 CICLISMO – Combined team event (femminile), prova su strada: Giada Specia, Sofia Collinelli

17.00-19.30 RUGBY A 7 – Fase a gironi (maschile)

17.00-19.30 RUGBY A 7 – Fase a gironi (femminile)

17.00-21.55 PENTATHLON – Prova individuale (maschile): Giorgio Malan

18.00-21.15 BOXE – 52 kg (maschile), turni preliminari

18.00-21.15 BOXE – 60 kg (maschile), turni preliminari

18.00-21.15 BOXE – 69 kg (maschile), turni preliminari

18.00-21.15 BOXE – 81 kg (maschile), turni preliminari

18.00-21.15 BOXE – +91 kg (maschile), turni preliminari

18.00-21.15 BOXE – 75 kg (femminile), turni preliminari

18.00-22.50 HOCKEY A 5 – Finali (maschile)

18.00-22.50 HOCKEY A 5 – Finali (femminile)

19.00-21.45 TIRO CON L’ARCO – Prova a squadre internazionali (mista): quarti di finale, semifinali, finale

19.30-22.25 ATLETICA LEGGERA – Salto con l’asta (femminile), Finale

19.30-22.25 ATLETICA LEGGERA – Salto in lungo (femminile), Finale

19.30-22.25 ATLETICA LEGGERA – Lancio del disco (maschile), Finale: Enrico Saccomano

19.30-22.25 ATLETICA LEGGERA – 100 metri ostacoli, Finale

19.30-22.25 ATLETICA LEGGERA – 800 metri (femminile), Finale

19.30-22.25 ATLETICA LEGGERA – Lancio del disco (femminile), Finale: Diletta Fortuna

19.30-22.25 ATLETICA LEGGERA – Salto in alto (maschile), Finale

19.30-22.25 ATLETICA LEGGERA – 400 metri (maschile), Finale: Lorenzo Benati

19.30-22.25 ATLETICA LEGGERA – 400 metri (femminile), Finale

20.05-22.35 RUGBY A 7 – Fase a gironi (maschile)

20.05-22.35 RUGBY A 7 – Fase a gironi (femminile)

22.00-00.05 LOTTA – 55 kg (maschile), Finali

22.00-00.05 LOTTA – 65 kg (maschile), Finali

22.00-00.05 LOTTA – 80 kg (maschile), Finali

22.00-00.05 LOTTA – 110 kg (maschile), Finali

22.00-01.00 TENNISTAVOLO – Prova a squadre internazionali (mista), quarti di finale

22.00-01.10 GINNASTICA ARTISTICA – Finali di specialità (maschile): seconda giornata: Lay Giannini

22.00-01.10 TRAMPOLINO ELASTICO – Finale (maschile)

22.00-01.10 TRAMPOLINO ELASTICO – Finale (femminile)

22.00-23.45 TUFFI – 3 m (maschile), Finale

23.00-01.45 BOXE – 56 kg (maschile), turni preliminari

23.00-01.45 BOXE – 64 kg (maschile), turni preliminari

23.00-01.45 BOXE – 75 kg (maschile), turni preliminari

23.00-01.45 BOXE – 91 kg (maschile), turni preliminari

23.00-01.45 BOXE – 57 kg (femminile), turni preliminari













Foto: Pagina Facebook FIDAL