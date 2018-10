Atletica, Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018: Musci quarto nel peso, Bertini sesta nella marcia

Seconda giornata di gare per l’atletica alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires, che presentano un format innovativo, che prevede la somma dei risultati di due gare svolte in giorni diversi. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati della prima gara degli azzurrini impegnati oggi.

Nei 5 km di marcia femminile Simona Bertini chiude sesta in 23’32″30, a 1’09” dalla cinese Xi Ricuo, che vince questa prima prova in 22’23″26, davanti alla messicana Sofia Elizabeth Ramos Rodriguez, seconda in 22’29″52. Terzo posto per l’ellenica Olga Fiaska, che ha fatto segnare 22’46″13.

Nel getto del peso (5 kg) maschile Carmelo Alessandro Musci è quarto con 20.67 metri, preceduto da tre atleti che hanno fatto segnare il personale: primo l’argentino Nazareno Sasia con 21.94, secondo il bielorusso Aliaksei Aleksandrovich con 21.22, terzo il cinese Xing Jialiang con 20.85.

Nel salto in alto femminile Idea Pieroni si classifica dodicesima con 1.70 metri nella gara dominata dall’ucraina Yaroslava Mahuchick, prima con 1.92 (primo tentativo). Alle sue spalle la russa Maria Kochanova, seconda con 1.84 (secondo tentativo), mentre è terza la finlandese Jessica Kahara con 1.81 (primo tentativo).

Nei 2000 metri siepi maschili Carmelo Cannizzaro termina 15° ed ultimo degli atleti ad aver completato la prova con 6’07″10. Miglior crono dell’etiope Abrham Sime Tufa in 5’34″94, davanti al tunisino Ahmed Sayf Kadri, secondo con 5’44″56, mentre giunge terzo il belga Louis Jean Claude Vandermessen con 5’46″07.

Nel salto in lungo maschile Davide Favro chiude settimo, ma fa segnare il personale saltando 7.18 metri. In testa troviamo l’australiano Joshua Cowley, anch’egli al personale con 7.71 (ventoso), davanti al cubano Lester Alcides Lescay Gay, secondo con 7.65, mentre è terzo il sudafricano Jason Donavan Tito, al personale con 7.59.













Foto: Sito ufficiale YOG Buenos Aires

roberto.santangelo@oasport.it