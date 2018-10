Olimpiadi Giovanili 2018, Giovanni Malagò: “Ci teniamo a vincere e a imporci con il nostro stile”

Da domani si comincia a Buenos Aires (Argentina) per la terza edizione delle Olimpiadi Giovanili estive. Una manifestazione promossa dal CIO per dare l’opportunità agli atleti giovani più forti del Pianeta di competere in un contesto emozionante e altamente qualificato. Il programma prevede la presenza di sport già inseriti alle Olimpiadi “dei grandi” (pensiamo ad atletica, nuoto, ginnastica, scherma) ma ci sono anche delle novità come il calcio a 5 e la pallamano su sabbia senza dimenticarsi che diverse gare saranno miste e sono previste anche delle prove internazionali, cioè nella stessa squadra vengono inseriti atleti provenienti da diverse Nazioni per contribuire alla fratellanza tra i popoli nel pieno rispetto dei valori olimpici. Sono in programma ben 286 eventi da medaglia in 32 sport differenti.

Una rassegna nella quale l’Italia vorrà ben figurare e il presidente del Coni Giovanni Malagò ha accompagnato oggi la squadra azzurra al ricevimento organizzato dall’Ambasciatore italiano in Argentina, Giuseppe Manzo, alla presenza del Console generale d’Italia, Riccardo Smimmo. Una cerimonia a cui hanno preso parte anche i membri CIO Mario Pescante, Ivo Ferriani, Manuela Di Centa (onorario), i Presidenti di Federazioni Internazionali, Sabatino Aracu (Sport Rotellistici), Riccardo Fraccari (Baseball Softball) e Marco Maria Scolaris (Arrampicata), oltre al delegato del CONI per l’Argentina, Elio Squillari, l’ex capitano della Nazionale italiana di rugby, Diego Dominguez, l’ex tennista, Gabriela Sabatini e l’astista Chiaraviglio (fonte: coni.it).

“Ringrazio l’Ambasciatore, il Console e tutti gli amici e le istituzioni presenti. Siamo felici di stare a casa. Tutta la nostra comunità tiferà per gli 83 azzurri impegnati in 28 discipline. Vi invidio ragazzi, perché è una esperienza unica che vi porterete dietro. So che ci sarà qualcuno tra di voi che troverò a Tokyo e qualche altro che invece sarà protagonista a Los Angeles. Mi dispiace che oggi manchino ragazzi che si erano qualificati ma non sono potuti venire per ragioni legate alle quote e lo stesso discorso riguarda anche gli sport di squadra. Ho scritto a ognuno di loro per rappresentare il nostro rammarico, legato a scelte che non rientrano nella nostra giurisdizione. Ci tengo tanto a vincere e voi altrettanto immagino ma la cosa importante è il comportamento. Dobbiamo essere bravi ma deve vincere lo stile italiano su tutto. Viva lo sport e, oggi più che mai, viva l’Italia“, le parole del n.1 dello sport italiano.













Foto: OASport