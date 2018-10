Olimpia Milano-Efes Istanbul, Eurolega basket 2019: programma, orari e tv

L’Olimpia Milano sta disputando un’Eurolega da grande protagonista e si trova nelle posizioni di vertice della classifica, grazie anche all’ultima vittoria al fotofinish contro il Khimki Mosca. Un successo arrivato a tre secondi dalla fine grazie ai liberi di Mike James e poi al successivo errore sulla sirena di Alexey Shved.

Milano si trova in questo modo con un record di 3-1 e venerdì sfiderà l’Anadolu Efes Istanbul al Forum in un match che rappresenta un altro test di maturità per l’Armani Exchange, che può davvero ambire ad un piazzamento playoff.

Olimpia Milano-Anadolu Efes Istanbul si giocherà venerdì 2 Novembre alle 20.45. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva su Eurosport 2 HD e in streaming su Eurosport Player. Sarà possibile seguirla anche con noi visto che OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale del match. Di seguito il programma completo.

IL PROGRAMMA COMPLETO

Venerdì 2 Novembre

Ore 20.45: Olimpia Milano-Anadolu Efes Istanbul

Diretta streaming su Eurosport Player e diretta scritta su OA Sport













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo