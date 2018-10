NFL 2019: i Rams soffrono ma rimangono imbattuti, vincono Chiefs, Panthers e Saints, mentre Vinatieri e Thielen scrivono la storia

Siamo giunti al giro di boa nella NFL 2019, con l’ottava settimana stagionale. Le indicazioni iniziano a diventare realistiche e gli scenari si fanno sempre più chiari. Nella NFC prosegue il cammino del Los Angeles Rams che salgono 8-0, ma alle loro spalle New Orleans Saints e Carolina Panthers non hanno intenzione di mollare la presa. Nella AFC ennesimo show dell’attacco dei Kansas City Chiefs che rimangono in vetta alla conference, in attesa della risposta dei New England Patriots nel Monday Night contro i Buffalo Bills.

LOS ANGELES RAMS (8-0) – GREEN BAY PACKERS (3-3-1): 29-27. I Rams salgono 8-0, ma che fatica! I Packers, reduci da una bye week, scendono in campo al Memorial Coliseum con le idee chiare e volano subito sul 10-0 dominando l’attacco dei gialloblù tra sack e pressione continua su Jared Goff (295yds e 3TD) e, soprattutto, limitando il fenomenale Todd Gurley (che chiuderà con 114yds in 25 portate). I californiani fintano un punt e decidono di lanciare, e il match gira nella loro direzione. L’attacco entra a regime e arriva un parziale di 23 punti nei due quarti centrali che fa capire che i Rams sono tornati. Ma contro Aaron Rodgers (286yds e 1TD) non si può mai scherzare e il numero 12 porta avanti 27-26 Green Bay a pochi minuti dal termine. I californiani rispondono con un field goal a poco più di 2 minuti dalla conclusione ma ora Rodgers ha tutto il tempo per l’ennesimo drive vincente provando a cavalcare Davante Adams da 133yds in 8 ricezioni. Tutto viene rovinato da Ty Montgomery che decide di ritornare il kick off invece di inginocchiarsi. Fumble sanguinoso e match finito.

MINNESOTA VIKINGS (4-3-1) – NEW ORLEANS SAINTS (6-1): 20-30. I Saints sono una realtà nella NFC. Gli oro-neri, infatti, sbancano Minneapolis tenendo duro nel momento più complicato del match e sfruttando a proprio favore un fumble di Adam Thielen (che con l’ottavo match oltre le 100yds di ricezione centra il record della NFL) quindi un intercetto riportato in meta da P.J. Williams. Drew Brees non deve fare sfracelli (appena 181 yds) ma New Orleans sale 6-1 e prova a inseguire i Rams.

KANSAS CITY CHIEFS (8-1) – DENVER BRONCOS (3-6): 30-23. Ancora un successo per i Chiefs che rimangono in vetta alla AFC, ma Denver ha venduto cara la pelle, con un 9-0 di parziale finale con il quale ha provato a riaprire il match. Per Kansas City solito show di Patrick Mahomes con 303yds e 4TD, mentre nei Broncos Von Miller viene tenuto a bada dalla linea d’attacco, e Case Keenum lancia per 262yds e 2TD.

JACKSONVILLE JAGUARS (3-5) – PHILADELPHIA EAGLES (4-4): 24-18 a Londra. Successo di capitale importanza per i campioni in carica che rimangono in corsa per i Playoffs. Gara equilibrata a Wembley decisa dai dettagli. Carson Wentz lancia per 286 yards, 3TD e 1Int per sopperire ad un running game quasi assente. Discorso simile per la formazione della Florida che precipita 3-5 e continua a pagare a caro prezzo l’assenza del suo RB Leonard Fournette. Senza le 43yds corse dal quarterback Blake Bortles (che lancia anche per 286) il running game dei Jags parla di appena 27 yards in 9 portate.

CAROLINA PANTHERS (5-2) – BALTIMORE RAVENS (4-4): 36-21. Baltimore scappa, ma i Panthers recuperano in fretta e volano via. Cam Newton non deve fare sfracelli con 219yds e 2TD, mentre Joe Flacco tradisce i suoi Ravens con 2 intercetti e un misero 22/39 al lancio. Carolina vola sul 5-2 nella NFC South e lancia la sfida ai New Orleans Sainst. Per Baltimore pesante stop e tutto riaperto nella AFC North.

CHICAGO BEARS (4-3) – NEW YORK JETS (3-5): 24-10. Tutto facile per i Bears che al Soldier Field regolano senza problemi i malcapitati Jets. Solita ottima difesa per Chicago (anche senza Kalil Mack) e partita che non inizia mai per merito di Tarik Cohen da 110yds totali e Mitchell Trubisky che lancia per 220yds e 2TD. Chicago si rilancia nella NFC North.

NEW YORK GIANTS (1-7) – WASHINGTON REDSKINS (5-2): 13-20. I Redskins non saranno scintillanti, ma difendono bene e vincono. I Giants lanciano 316yds con Eli Manning, ma il QB aggiunge anche 2Intercetti. Il gioco di corsa, per una volta, non funziona e non basta nemmeno Odell Beckham Jr che riceve per 136yds. Washington vola con le corse dell’inossidabile Adrian Peterson che scrive 149yds, e quasi fa meglio del QB Alex Smith che lancia per 178.

CINCINNATI BENGALS (5-3) – TAMPA BY BUCCANEERS (3-4): 37-34. Andy Dalton (280yds 2 TD) e compagni sembravano tranquilli sul 34-16, ma i Bucs (che spediscono in panchina Jameis Wilson dopo ben 4 intercetti) provano la rimonta finale che, tuttavia, non si completa, nonostante le 194yds e 2Td di Ryan Fitzpatrick. Per i Bengals ottima prova di Joe Mixon che corre per 123yds e 2TD.

DETROIT LIONS (3-4) – SEATTLE SEAHAWKS (4-3): 28-14. Seattle non avrà più Marshawn Lynch come ai bei tempi, ma corre per 150yds per la quarta gara di fila. Tutto facile al Ford Field di Detroit con tre mete lanciate da Russell Wilson, mentre i Lions hanno 310 yds da Matthew Stafford, ma zero dal running game, con un totale di appena 34yds.

PITTSBURGH STEELERS (4-2-1) – CLEVELAND BROWNS (2-5-1) 33-18: Pittsburgh non lascia scampo ai Browns nella classica della AFC North. Match indirizzato già nel primo tempo, con i gialloneri avanti 14-6. Ben Roethlisberger lancia per 257yds e 2TD, e James Conner corre per altre 146. L’attacco non trova opposizione, con Cleveland che dice addio alle residue chance di Playoffs.

OAKLAND RAIDERS (1-6) – INDIANAPOLIS COLTS (3-5): 42-28. Nello shoutout del Black Hole di Oakland ennesimo ko per i Raiders che ormai pensano già alla prossima stagione, mentre i Colts provano a scuotersi sospinti da un Andrew Luck da 3 TD e oltre 240yds su lancio. La partita, tuttavia, entra nella storia grazie al kicker dei Colts, Adam Vinatieri che sale a 2544 punti totali in carriera e passa Morten Andersen. Per il 45enne ex-Patriot, un traguardo difficilmente eguagliabile in futuro.

ARIZONA CARDINALS (2-6) – SAN FRANCISCO 49ers (1-7): Nella sfida per sancire la peggiore squadra della NFC i Cardinals piazzano la rimonta nel finale e mandano “all’inferno” i 49ers, fanalino di coda della NFC.

HOUSTON TEXANS (5-3) – MIAMI DOLPHINS (4-4): 42-23. Nel Thursday Night che ha dato il via alla ottava settimana di NFL, vittoria dominante dei Texans sospinti da un DeShaun Watson ai limiti della perfezione con più TD lanciati (5) di incompleti lanciati (4, 16/20 con 239yds). L’attacco di Houston è apparso incontenibile, con 133 yds su corsa di Lamar Miller, mentre DeAndre Hopkins ha ricevuto per 82yds e 2TD, mentre Will Fuller ha aggiunto 124yds e un altro TD. Per il ricevitore, però, sono arrivate brutte notizie, dato che sul finale del match si è procurato una lesione al ginocchio che lo terrà fuori dal campo tutta la stagione. Per Miami partita complicata nella quale ha concesso troppi giochi lunghi ai rivali e nella quale ha brillato solamente DeVante Parker che ha ricevuto per 134yds. Texans che infilano la quinta vittoria consecutiva dopo un inizio da 0-3 e ora comandano l’AFC South.

FOTO: Twttier Jared Goff